Тенденція є. Яких диких птахів усе частіше можна побачити в містах (фото)

Орнітолог розповів, хто, коли і чому "переїхав"

Урбанізація торкнулась і птахів України. Багато видів раніше зустрічались в сільській місцевості, а наразі вони — частина типового міського пейзажу.

Традиційно дикими птахами були голуби та чорногруді горобці, а останні роки їх все більше можна зустріти в містах. Орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що такі види варто розділити на дві групи.

Види, які перемістились із інших регіонів

Серед них — кільчаста горлиця та сирійський дятел. Останній почав "переліт" років 60-70 тому. "Він схожий на великого строкатого дятла. Почав розповсюджуватись і по містах, по містах перейшов по населених пунктах до нас", — каже фахівець.

Кільчаста горлиця

Сирійський дятел

Переїхали з села в місто

Друга група птахів веде справжню експансію. "Це види, які в нас мешкають в дикій природі, але можуть чи самі утворювати урбанізовані популяції, пристосовуючи до умов, чи урбанізовані популяції сформувалися, скажемо, в десь Західній Європі. І ці урбанізовані популяції окремо переміщаються від міста за до міста, поступово їх освоюючи, формуючи там гніздові угрупування", — розповідає орнітолог. Серед таких птахів: чорний дрізд, припутень, боривітер, стрижи.

Чорний дрізд Припутень Боривітер Стриж

Деякі птахи якраз формують групи в містах. "Формується популяція співочого дрозда буквально на наших очах останні там років 15-20. Це типовий наш лісовий вид. Але він став формувати урбанізовані популяції", — додає Василь Костюшин птахів до переліку.

Співочий дрізд формує популяцію в містах прямо зараз

Ба більше — навіть такі знайомі види птахів у місті, як крижні на водоймах, ще 60 років тому не були поширені.

Крижень

Вранові у містах: розповсюдження триває

До міст перемістились ворони, а за ними граки. Орнітолог розповідає, що частина колоній в селі біля полів зникла, припускає, що це вплив хімікатів. При цьому в місті колонії сформовані. Ще одна представниця цієї родини, яка освоїла місто — сорока. Однак має свої смаки, не лізе у висотну забудову: "Її ближче до технічної забудови, щоб були або така приватна забудова, щоб були дерева там, будинки невеличкі".

Ворона Грак Сорока

Четвертий вид — сойка. Часта гостя в місті, вона поки не сформувала популяції. Експерт наголошує — явного процесу немає: "Бачу, там гніздується в містах, але нема такого, щоб сформувались сформувалися постійні популяції. Вона десь так на межі. Можливо освоїть остаточне місто, буде будуть наші сойки в містах".

Сойка поки не урбанізувалась

Одна з частин процесу — зміна поведінки птахів. Вони перестають боятися людей, починають гніздитися у незвичайних місцях — на дахах, на будинках тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі хижі птахи можуть звикнути до міста. Воно не підходить під їхні потреби і це ставить популяції під загрозу.