Горобців з'їли хижі птахи? Як вони впливають на популяцію малих пташок у містах

У містах живе приблизно до двадцяти особин хижих птахів

В Україні ширяться чутки про масове зникнення горобців у містах, що викликало занепокоєння серед громадян. Втім, наразі зарано говорити про катастрофу, оскільки з наукового погляду ця інформація не підтверджується фактами. Хижі птахи не можуть суттєво вплинути на кількість горобців, голубів та інших пташок.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України.

"Насправді якби це було в природі, і чисельність цих же голубів не була б великою, звичайно, можна було б говорити про якийсь суттєвий вплив хижих птахів. Але при такій великій кормовій базі, при такій великій чисельності тих же самих голубів такого впливу немає", – сказав він.

Орнітолог пояснив, що приблизна кількість на місто з десяток пар хижих птахів. Вона не може регулювати чисельність. Для хижаків добре, що є кормова база, але якогось суттєвого впливу на кількість горобців чи голубів вони не мають – тобто всіх вони не з'їдять.

Костюшин додав, що сірі ворони у зграї атакують хижих птахів. Це частіше трапляється, коли ворон багато, а хижак молодий.

Нагадаємо, найшвидший птах у світі — сапсан — колись був звичним мешканцем багатьох регіонів України. Проте сьогодні він поступово зникає з нашого неба. Одна з головних причин рідкісності сапсана полягає в специфічних умовах, яких вимагає цей птах для гніздування. Йому потрібні важкодоступні скелі.