В Україні гніздиться рідкісний рожевий шпак: як він виглядає і де його можна зустріти (фото)

Це унікальний птах із яскравим рожево-чорним оперенням, який населяє степи України та є природним захисником від шкідників

Шпак рожевий (Pastor roseus) — це птах із родини шпакових, що належить до ряду горобцеподібних. Він є одним із двох видів шпаків, які трапляються на території України, де виступає як гніздовий та перелітний птах.

Ареал шпака рожевого охоплює Південно-Східну Європу, Малу, Передню та Центральну Азію. В Україні він гніздиться переважно в південно-східних степах і в Криму, але іноді трапляється і в інших регіонах. Птахи прилітають на гніздування навесні, утворюють колонії на скелях, у норах та іноді в будівлях.

Який вигляд має пташка

Шпак рожевий — середнього розміру, довжина тіла якого становить близько 25 см, вага — 65–90 г. У шлюбному вбранні у дорослого самця голова, шия, воло, крила і хвіст чорні з металевим зеленувато-фіолетовим або пурпуровим відтінком, а решта оперення — ніжно-рожевого кольору. На потилиці є невеликий чубчик з подовжених пір’їн, який яскравіше виражений у самців.

Самки мають більш матове оперення з буро-білими пір’їнами і білуватими облямівками на покривних пір’їнах, а молоді птахи відрізняються сірувато-бурим верхом і блідо-пісочним низом з коричневими крильми та хвостом зі світлими кінчиками. Загалом шпак рожевий має контрастне забарвлення: темні металеві відтінки на голові та крилах і рожеві тони на тулубі, що робить його легко впізнаваним серед інших шпаків

Особливості біології

Шпаки рожеві прилітають із зимівель на початку травня. Гніздяться колоніями на скелях, у норах по кручах, ярах, а іноді й у будівлях. Вони моногамні, кладка яєць відбувається у травні–червні і складається з 4–6 яєць. Пташенята з’являються на початку липня. Після гніздування молоді та дорослі птахи збираються у зграї і мігрують у липні–серпні. Живляться переважно сарановими, жуками, цикадами, яких збирають на відкритих ділянках, перелогах, у лісосмугах та фруктових садах. У літні місяці значну частину раціону складають стиглі плоди вишні, шовковиці тощо. Шпак рожевий є корисним птахом, оскільки знищує шкідливих комах, зокрема сарану.

Охоронний статус

Шпак рожевий занесений до Червоної книги України (редакції 1994 та 2009 років) і перебуває під охороною Бернської конвенції (Додаток II). Збереження виду потребує охорони його природних місць існування та контрольованого впливу людини.

Цей птах є важливою частиною екосистем степових та лісостепових зон України, а також корисним союзником у боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських угідь. Його охорона сприяє збереженню біорізноманіття та підтримці природного балансу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рекордна кількість червонокнижних птахів оселилася в Галицькому національному парку. Серед знахідок — 25 гнізд косарів білих, занесених до Червоної книги України.