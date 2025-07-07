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Пляжный сезон для всех: орнитолог показал, как водные процедуры спасают пернатых от перегрева (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Птицы вообще любят купаться
Птицы вообще любят купаться. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оказывается, что "темноперые" птицы первыми открывают "пляжный сезон", а купание для них — не развлечение, а жизненная необходимость.

Летом, когда температура воздуха стремительно растет и солнце становится невыносимо горячим, птицы, как и другие живые существа, ищут способы снизить тепловую нагрузку на организм. Орнитологи, наблюдая за поведением птиц в жару, отмечают, что количество активных птиц в открытых солнечных местах значительно уменьшается. Они прячутся в тени деревьев, уменьшают подвижность и концентрируются у источников воды.

Как рассказал Сергей Курочкин, водные процедуры – одна из основных стратегий птиц для борьбы с жарой. Даже в холодное время года птицы с готовностью купаются, а летом эта потребность возрастает в разы. Купание помогает увлажнить кожный покров и перья, что укрепляет их и предотвращает пересыхание и ломкость. Кроме того, вода способствует охлаждению тела, снижая риск теплового удара – серьезной угрозы для птиц в жаркие дни.

Птицы принимают оходные ванны. Фото: Сергей Курочкин
Птицы принимают оходные ванны. Фото: Сергей Курочкин

Птицы с темным оперением, как, например, черноголовые трясогузки, воробьи и скворцы, первыми начинают "пляжный сезон", активно купаясь в воде. Это связано с тем, что темные перья сильнее нагреваются на солнце, поэтому водные процедуры помогают им быстрее охладиться.

Птицы принимают оходные ванны. Фото: Сергей Курочкин

Помимо купания, птицы используют другие способы терморегуляции. Они отдают тепло через теплоизлучение, теплопроводность (контакт с прохладными поверхностями, например землей или песком) и конвекцию. Если этих способов недостаточно, птицы прибегают к испарению, например, открывая клюв и чаще дыша, чтобы охладиться.

Птицы принимают оходные ванны. Фото: Сергей Курочкин

В жаркие часы птицы обычно сидят тихо в тени, уменьшая активность, чтобы сберечь энергию и не перегреться. Они также часто дышат, что помогает им охлаждаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких диких птиц все чаще можно увидеть в городах. Орнитолог рассказал, кто, когда и почему "переехал".

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#Украина #Птицы #Одеса #Интересное