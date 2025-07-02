Червонокнижні птахи оселилися на місці колишнього Каховського водосховища (відео)

Ці птахи зазвичай гніздяться лише в дельті Дунаю та на узбережжі Чорного моря

Нещодавно на території, де раніше розташовувалося Каховське водосховище поблизу Нікополя, помітили незвичайне явище — повернення пеліканів. Відео з цими величними птахами, які спокійно плавають у новоутворених водоймах, зняв один із місцевих мешканців, і воно швидко набуло популярності в мережі.

Після руйнування Каховської ГЕС природа почала самостійно відновлюватися у найнесподіваніший спосіб. Поблизу Нікополя утворилися мілководні ділянки та заболочені території, які стали ідеальним середовищем для рідкісних водних птахів.

Рідкісні птахи з Червоної книги України

На кадрах видно, як кілька кучерявих пеліканів плавають по мілководдю, що утворилося після значного обміління колишнього водосховища. Ці птахи є досить рідкісними для нашого регіону. Зокрема, рожевий та кучерявий пелікани, які занесені до Червоної книги України, зазвичай гніздяться в дельті Дунаю, на узбережжі Чорного моря та в окремих заповідних зонах півдня країни.

Пелікани — це великі водні птахи з масивним тілом, довгою шиєю і характерним довгим дзьобом, який у 4-5 разів довший за голову. На нижній частині дзьоба розташований шкіряний мішок, що може значно розтягуватися і служить для ловлі риби, перенесення матеріалів для гнізда та терморегуляції. Вага дорослого птаха коливається від 7 до 14 кг, а розмах крил може сягати від 1,27 до 3,2 метра залежно від виду.

Пелікани полюють переважно на рибу, а також можуть ловити амфібій, дрібних ракоподібних і навіть комах. Вони часто полюють колективно, утворюючи лінію або дугу, щоб загнати рибу на мілководдя, де ловлять її своїми піддзьобними мішками. Іноді в цьому полюванні беруть участь баклани, які допомагають підганяти рибу до пеліканів

Вплив руйнівних подій на екосистему

Після руйнівних подій червня 2023 року, коли було пошкоджено Каховську ГЕС, рівень води у водосховищі різко впав, і на його місці з’явилися численні мілководні ділянки, заболочені території та невеликі озерця. Саме такі умови ідеально підходять для пеліканів, які шукають спокійні водойми для гніздування та пошуку їжі. Поява цих птахів у Нікопольському районі стала справжньою несподіванкою та свідченням того, як природа швидко адаптується до змін.

Раніше "Телеграф" розповідав, де відпочивають червонокнижні пелікани в Україні. Цей величний птах, що колись гніздився на узбережжях Чорного та Азовського морів, зараз рідкісний гість в Україні, зустрічається переважно під час міграцій.