"Пакунок школяра" на 5 тисяч гривень: радість для батьків чи знущання при нинішніх цінах

"Телеграф" дізнався, чи допоможуть 5 тисяч від держави зібрати дитину до першого класу

Батьки першокласників, які будуть вчитися офлайн, зможуть отримати 5 тисяч гривень від держави на шкільні потреби. Уряд запустив програму "Пакунок школяра" для підготовки дітей до навчання.

Але, враховуючи нинішні ціни, виникає питання, наскільки ж допоможе ця виплата. "Телеграф" з'ясував, що можна купити за 5 тисяч гривень від держави.

Канцелярські товари

За виділені кошти можна купити необхідні канцелярські товари для першокласника.

Рюкзак коштує в середньому 1000 гривень,

пенал — від 130 гривень,

кольорові олівці 12 штук — від 90 гривень.

До базового набору також зазвичай входять:

10 зошитів у клітинку та в косу лінійку — коштують від 5 гривень за штуку,

ручки і прості олівці приблизно в таку ж ціну,

акварельні фарби з 12 кольорів - від 65 гривень,

гуаш — від 230 гривень,

альбом для малювання — від 47 гривень.

Папка для зошитів коштує від 40 гривень, пластилін з 12 кольорів — від 60 гривень. Пляшечка для води обійдеться в 100 гривень, а ланчбокс — від 80 гривень. Отже, виходить приблизно 2 тисячі гривень.

Шкільна форма для дівчаток — 2700 гривень

Комплект одягу для дівчинки-першокласниці зазвичай складається із:

сукні — ціни стартують від 400 гривень,

сорочки — теж від 400 гривень

спідниці — також 500 гривень.

Піджак до шкільної форми коштує від 680 гривень, а туфлі — від 700 гривень.

Повний комплект шкільної форми для дівчатка обійдеться приблизно в 2700 гривень залежно від якості та бренду.

Одяг для хлопчиків — 2700 гривень

Для хлопчика-першокласника потрібен:

піджак — від 500 гривень,

штани — від 500 гривень

сорочка — від 400 гривень.

туфлі — мінімум 700 гривень.

Загальна вартість шкільної форми для хлопчика становить від 2000 гривень. Вистачить ще на спортивний костюм. Спортивний одяг для уроків фізкультури який коштує від 1000 гривень. Кросівки для занять спортом обійдуться від 400 гривень, але на них вже не вистачить.

Що кажуть батьки майбутніх першокласників на нововведення

Львів'янка Тетяна, яка готується відправити доньку до першого класу, поділилася з "Телеграфом" своїми емоціями щодо такої ініціативи Уряду. "Сумніваюсь, що на все вистачить. Так собі прикидала, що тисяч 10 піде на те, щоб віддати в 1 клас дитину. Одна шкільна форма чого варта, а ще зошити-ручки, рюкзак, взуття, купа різного одягу потрібна".

Олена з Кам'янця-Подільського, син якої йде в перший клас 1 вересня, розповіла про свій досвід: "Я вже почала підкуповувати потрохи, щоб потім так не шокуватись від витрат. Наприклад, рюкзак ми вихватили за 1400 по акції, спортивний костюм замовили в інтернеті за 800 грн, а шкільної форми в нас в школі не вимагають. Щоправда, це не дуже рятує — все одно треба купити штани, кофти та інші речі у діловому стилі. Проте ця виплата від держави все одно допоможе, особливо якщо буде можна купувати одяг, взуття, книжки".

Що таке пакунок школяра та як його отримати

Пакунок школяра

"Пакунок школяра" — це одноразова грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень для придбання канцелярського приладдя, книжок та дитячого одягу. Її надаватимуть тим, хто відправляє дитину до першого класу в офлайн форматі.

Кожна українська родина може отримати "Пакунок школяра" через подання заявки в застосунку "Дія". Ця виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших видів соціальної допомоги.

У Мінсоцполітики пояснили, що після зарахування до першого класу система самостійно передає дані до Пенсійного фонду. Після цього у "Дії" з'явиться сповіщення, що ви можете отримати допомогу. Заявку потрібно підтвердити, і кошти надійдуть на віртуальну картку в застосунку. Якщо його немає, або нема можливості ним скористатись, треба звернутись до Пенсійного фонду, подати заяву та вказати банківський рахунок для зарахування грошей. Їх можна витрачати як у фізичних магазинах, так і онлайн.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки треба заробляти у 2025 році, аби на пенсії платили 10 тис. грн. Така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.