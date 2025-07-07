Діти в Україні зможуть отримати нову грошову виплату від держави: як її оформити

Йдеться про 5 тисяч грн

За ініціативи президента України Володимира Зеленського прийнятно рішення про запуск нової програми виплат — "Пакунок школяра". Тобто тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Зазначається, що це рішення підтримав Кабмін 7 липня.

"Це грошова допомога на придбання канцтоварів, книжок, дитячого одягу та взуття для першокласників, які навчатимуться офлайн. "Пакунок школяра" отримають усі українські сім’ї — заявку потрібно подавати через Дію", — наголосив Шмигаль.

Однак отримані кошти можна буде витратити лише безготівково, розраховуючись карткою за необхідні шкільні речі. При цьому оплата має проходити у відповідних магазинах, що підтверджуватиме доцільність їх використання.

Також отримання 5 тисяч гривень за новою програмою жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.

"Запуск "Пакунку школяра" – це невелика частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити та працювати в Україні", – додав Шмигаль.

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