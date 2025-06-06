По 50 тисяч на дитину. В Україні батьки можуть отримати нову допомогу

Вона не впливатиме на інші виплати чи субсидії

В Україні дітям, яких повернули з тимчасово окупованих територій (ТОТ) або після депортації, виплачуватимуть грошову допомогу. Одноразово вони отримуватимуть 50 тисяч грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України. Зазначається, що такі гроші повинні допомогти батькам створити належні умови для дітей.

"Держава запровадила одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн для кожної дитини, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій", — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві наголосили, що ці "підйомні" не вливатимуть на будь-які інші соціальні виплати чи субсидії. Аби отримати гроші, слід звернутись до Державної служби України у справах дітей і пройти відповідну процедуру.

Нагадаємо, одинокі батьки, мати або батько, в Україні мають право на грошову допомогу на дитину. Вона надаватиметься щомісяця й оформити її можна онлайн. Розмір щомісячної допомоги залежить від доходу родини. Отримати гроші можуть також одинокі усиновлювачі або батьки, у яких помер один із подружжя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі українці отримають до 4500 грн допомоги. В Україні стартує експериментальна програма соцдопомоги, яка замінить одразу кілька нинішніх виплат.