Порожні пляжі та "радянські" туалети: як виглядає курортна Феодосія в окупації (фото, відео)

Навіть у середині літа відвідувачів виявилося небагато

Одна з туристичних перлин окупованого Криму, Феодосія, в останні роки виглядає вельми безлюдною. Навіть у розпал літнього сезону охочих відпочити на узбережжі Чорного моря небагато.

Це випливає з нових фото та відеозаписів, які були оприлюднені у місцевих телеграм-каналах. Як видно на нових кадрах, знятих на набережній, там працює багато магазинчиків, проте відвідувачів одиниці.

Кадри було оприлюднено 5 липня. На півострові температура повітря досягає +27 градусів, що цілком сприяє відпочинку біля води.

Подібна картина помітна і на пляжі, людей там трохи навіть попри гарну погоду.

Пляж Феодосії

Людей небагато

Погода в Криму

Оскільки окупантів не особливо турбує статус півострова як туристичної локації, можна помітити, що й сервіс там помітно просів. Чого тільки варті знімки нового туалету, який дозволяє повністю поринути у атмосферу СРСР, адже "таких зараз уже не роблять".

Ну, а що приховувати, якщо відвідувачів все одно немає?

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як Феодосія виглядала у серпні минулого року. Хоча окупаційна "влада" заявляла, що курортний сезон був успішним, але очевидці показували одну й ту саму картину пляжів, що пустують, а також скаржилися на брудне море.