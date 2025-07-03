Сезон без відпочивальників: російська окупація спустошила ще один популярний курорт (фото, відео)

200 видів рослин і маяк ХІХ століття не рятують косу від забуття

Білосарайська коса — колись популярне курортне місце Приазов’я — сьогодні втрачає туристичну привабливість. Після окупації ця заповідна зона перетворилась з місця відпочинку на територію з сумнівними перспективами.

Це місце на Донеччині приваблювало не тільки туристів, охочих до пляжного відпочинку. Ще з радянських часів тут працювали десятки баз відпочинку. Але зараз курорт занепадає, частина території заросла, а туристів маже немає. Колишня перлина України, в окупації стала непотрібна. Свіже відео з пляжів з'явилось у мережі — в липні, в розпал туристичного сезону на пляжі майже нікого немає.

Поселення на Білосарайській косі має давню історію, яка налічує сотні років. Тут зберігся маяк ХІХ століття, збудований 1835 року. Це один із найстаріших маяків України, найдавніший на півночі Приазов’я. У 1980 році територію оголосили ландшафтним заказником. Білосарайська коса стала орнітологічним заповідником — тут мешкає та гніздиться величезна кількість птахів, росте понад 200 видів рослин. Тож поєднання природи та можливості морського відпочинку завжди привертало увагу туристів.

Білосарайська коса в червні 2021 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що через окупацію занепадає ще один популярний курорт на Донеччині — Мелекіно. Раніше сюди потягами їхали люди з усієї країни.