Купи сміття та пусті пляжі. Росіяни знищили курортну "перлину" на Азовському морі (фото та відео)

В розпал сезону пляжі пусті

Мелекіне — село Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області до окупації росіянами у 2022 році було популярним курортом на Азовському морі. Зараз там пусті пляжі та купи сміття.

Свіжі фото та відео з Мелекіного публікує Telegram-канал "Мариуполь сегодня". На відео, що зняте днями, на пляжі — жодної людини, валяються водорості. Важко повірити, що це — розпал літнього сезону.

Люди в коментарях дивуються пустим пляжам у Мелекіному у розпал сезону. Згадують, що до російської окупації там завжди було людно та затишно.

Російські окупанти перетворюють село на занедбане місце. Навіть в курортній частині — гори сміття. На опублікованих фото — перший спуск в Мелекіному.

Росіяни перетворюють курортне село на смітник

Сміття зайняло частину тротуару

Мелекіне до окупації

Мелекіне — одне з найцікавіших місць відпочинку на Азовському морі. Воно з'явилося наприкінці ХІХ століття як рибальське селище. Мелекіне розташоване неподалік Білосарайської коси, приблизно за 30 кілометрів від Маріуполя.

Мелекіне на карті

Мелекіне до окупації

До того, як РФ загарбала цей український курорт, в Мелекіному любили відпочивати сім’ї з дітьми, а також ті, хто любить спокійний відпочинок. Там було все: комфортне житло, місця для обідів та вечірніх сімейних посиденьок, дитячі розваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається в Кирилівці — популярному курорті на Азовському морі, який захопили росіяни. В морі — тина, у воді — густі зелені водорості, які тягнуться на десятки метрів від берега.