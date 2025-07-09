Як не страждати від спеки без світла: 5 незвичайних лайфхаків, які замінять кондиціонер

Деякі способи охолонути вас точно здивують

Україну накрила страшна спека і в цей же період Росія проводить масовані обстріли по наших містах. Ці два фактори можуть вплинути на відключення світла, а це означає, що українці залишаться без кондиціонерів у спеку. Однак є лайфхаки, за допомогою яких можна охолонути.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як боротися зі спекою в умовах відключення світла. Є п’ять ефективних способів замінити кондиціонер, не використовуючи електроенергію.

Крижане повітря

Для використання цього способу потрібна невелика підготовка. Потрібно подбати про те, щоб у вас у морозилці були кубики льоду.

Лайфхак полягає в тому, що ми беремо миску, кладемо в неї лід і ставимо на стіл перед вентилятором.

Завдяки льоду в мисці, повітря, яке дутиме у ваш бік, стане холоднішим. У спекотний день, та ще й з відсутністю електроенергії, цей лайфхак добре допоможе охолонути.

Лайфхак з вентилятором та льодом. Фото: ChatGPT

Фішка з рушником

Якщо в кімнаті душно і ви хочете її трохи охолодити, є спосіб, для якого потрібний тільки рушник і холодна вода.

Необхідно намочити рушник, добре віджати й повісити біля відчиненого вікна.

І хоча такий лайфхак здається неймовірно примітивним, але насправді він є дієвим. Вітерець проходитиме крізь мокрий рушник, і за рахунок випаровування охолоджуватиме кімнату в спеку.

Як остудитися за допомогою рушника та води. Фото: ChatGPT

Імпровізований "кондиціонер"

Для цього способу необхідно взяти кілька невеликих пластикових пляшок та заповнити їх водою, але не повністю. Потім їх треба заморозити.

Потім заморожені пляшки потрібно обернути тканиною та покласти поруч із собою. Вони діятимуть на кшталт портативного охолоджувача.

А якщо такі пляшки помістити в таз і поставити його перед відкритим вікном, то випаровування посилить охолодний ефект.

Лайфхак із охолодженням за допомогою замороженої пляшки. Фото: ChatGPT

Секретний трюк із простирадлами

Одним з популярних лайфхаків можна назвати охолодження простирадлом для комфортнішого сну в спеку.

Необхідно взяти простирадла та наволочки, покласти її в пластиковий пакет і потримати в морозилці або в холодильнику приблизно 15-20 хвилин. Однак якщо говорити про відключення світла, коли техніка не працює, за пару годин до сну потрібно покласти простирадла та наволочку в прохолодне темне місце.

При цьому краще використовувати лляні простирадла, оскільки вони краще пропускають повітря, ніж синтетика.

Цей спосіб допоможе охолонути вночі без кондиціонера.

Лайфхак із охолодженням простирадлом. Фото: ChatGPT

Камені замість кондиціонера

Це досить незвичайний спосіб, але він допоможе впоратися зі спекою у відключення світла. Для лайфхака знадобляться просто гладкі камені та вода.

Камені необхідно замочити у холодній воді та розмістити навколо себе на ліжку. Вони повільно віддаватимуть прохолоду, що добре допоможе пережити спеку.

Як охолонути в спеку за допомогою каменів. Фото: ChatGPT

Як ще врятуватися від спеки

"Телеграф" підготував деякі рекомендації, яких вкрай важливо дотримуватись у спеку.

Як захиститися від спеки. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке "японський кондиціонер", або, як його ще називають, "антишарф". Як цей незвичайний лайфхак може врятувати вас від літньої спеки.