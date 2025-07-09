Рекордна атака? По Україні били дрони та ракети: де чули вибухи (фото, відео)

Противник піднімав у повітря два МіГ-31К і здійснював з них атаки

У ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Може йтися про рекордне використання БПЛА для завдання ударів по країні.

Інформація про це була опублікована в моніторингових каналах, Повітряних силах України, а також про атаки повідомляла місцева влада. Відомо, що цієї ночі росіяни двічі підіймали МіГ-31К, який може бути носієм "Кинджалів".

"Важка ніч. Напевно, рекордна кількість БПЛА", — заявляє один із моніторингів.

Де лунали вибухи

Київ. Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі цієї ночі написав, що ворожий дрон заходить до центру міста і в цей час працює ППО. Також моніторинги пишуть, що вибухи були й на Київщині.

Луцьк. Міський голова Ігор Поліщук у своєму Tg-каналі писав, що цієї ночі була наймасовіша ворожа атака із застосуванням БПЛА та ракет на місто.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.. Інші пошкодження з’ясовуються. На щастя, на цей час інформації про загиблих внаслідок ворожої атаки немає", — сказав він.

За його словами, Луцьк могли атакувати "Кинджали".

Тернопіль. Інформація про вибухи у Тернополі з’явилася в одному із місцевих пабліків. Там опублікували відео, на якому чути звуки, схожі на вибухи.

Харків. Як пише "Суспільне. Харків", перший вибух у місті пролунав близько 01:57, а за хвилину пролунав другий вибух. Потім о 02:04 у місті було зафіксовано третій вибух, о 02:06 — четвертий, а о 02:07 — п'ятий вибух.

Полтава. Моніторингові канали пишуть, що о 03:40 у місті було чути вибухи, а о 03:21 у Полтавській області (Миргородський район).

Львівська область. Моніторинги вказують, що на території Львівщини о 02:41 лунали вибухи. В ОВА повідомляли, що у бік області було запущено крилатих ракет.

Також моніторинги пишуть, що вибухи лунали у Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ "шахедами". ППО знищила загрозу, є наслідки через падіння уламків збитих безпілотників ворога.