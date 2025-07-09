Україною пронеслася хвиля розпеченого повітря, спека б'є рекори: чого чекати далі

Термометри зашкалили

Україною пронеслась хвиля розпеченого повітря, тому 7 липня 2025 року стало надзвичайно спекотним днем. Термометри показали нові рекордні значення у десяти областях країни.

Найвищі показники перевищили попередні рекорди одразу на кілька градусів.

Рекорди спеки по областях

Кропивницький мав один з найвищих показників — 36 градусів тепла. Попередній рекорд 34,9 градуса був зафіксований 29 років тому у 1996 році.

Температурний рекорд у Кропивницькому

У Вінниці стовпчики термометрів піднялися до 37 градусів. Це перевищило попередній рекорд 1968 року, коли температура сягала 33,6 градуса. Наступного дня, 8 липня, Вінниця знову встановила новий рекорд з показником 34,5 градуса. Попередній максимум 34,4 градуса був у 2015 році.

У Чернівцях зафіксували 35,2 градуса тепла. Попередній максимум 33,9 градуса був встановлений у 2012 році.

Обласні центри гідрометеорології також повідомили про нові рекорди у Житомирі (34,5 градуса), Тернополі (34,8 градуса) та Рівному (34,6 градуса).

Хмельницький теж побив рекорд — стовпчики термометрів піднялись до 34,2 градуса тепла. Попередній рекорд 32,6 градуса тримався з 1999 року.

Температурний рекорд у Хмельницькому

У Львові термометри показали 34,2 градуса. Останній рекорд цього дня 32,6 градуса був зафіксований у 2012 році.

Температурний рекорд у Львові

У Луцьку зафіксували позначки 34,1 градуса, що стало рекордом з 2012 року.

Чого чекати далі

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 10 липня захід України перебуватиме під впливом свіжого повітря — температура повітря там досягатиме +17-+22. Інші області України страждатимуть від гарячого повітря — від +32 до +37 градусів. 11 липня синоптична картина кардинально не зміниться, лише у центрі України трішки посвіжішає, очікуються дощі.

Погода в Україні 10 липня

Як захиститися від спеки

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