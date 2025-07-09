Україною пронеслася хвиля розпеченого повітря, спека б'є рекори: чого чекати далі
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Термометри зашкалили
Україною пронеслась хвиля розпеченого повітря, тому 7 липня 2025 року стало надзвичайно спекотним днем. Термометри показали нові рекордні значення у десяти областях країни.
Найвищі показники перевищили попередні рекорди одразу на кілька градусів.
Рекорди спеки по областях
Кропивницький мав один з найвищих показників — 36 градусів тепла. Попередній рекорд 34,9 градуса був зафіксований 29 років тому у 1996 році.
У Вінниці стовпчики термометрів піднялися до 37 градусів. Це перевищило попередній рекорд 1968 року, коли температура сягала 33,6 градуса. Наступного дня, 8 липня, Вінниця знову встановила новий рекорд з показником 34,5 градуса. Попередній максимум 34,4 градуса був у 2015 році.
У Чернівцях зафіксували 35,2 градуса тепла. Попередній максимум 33,9 градуса був встановлений у 2012 році.
Обласні центри гідрометеорології також повідомили про нові рекорди у Житомирі (34,5 градуса), Тернополі (34,8 градуса) та Рівному (34,6 градуса).
Хмельницький теж побив рекорд — стовпчики термометрів піднялись до 34,2 градуса тепла. Попередній рекорд 32,6 градуса тримався з 1999 року.
У Львові термометри показали 34,2 градуса. Останній рекорд цього дня 32,6 градуса був зафіксований у 2012 році.
У Луцьку зафіксували позначки 34,1 градуса, що стало рекордом з 2012 року.
Чого чекати далі
Згідно з даними Українського гідрометцентру, 10 липня захід України перебуватиме під впливом свіжого повітря — температура повітря там досягатиме +17-+22. Інші області України страждатимуть від гарячого повітря — від +32 до +37 градусів. 11 липня синоптична картина кардинально не зміниться, лише у центрі України трішки посвіжішає, очікуються дощі.
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