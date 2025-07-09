Українців почали штрафувати на воді: багато хто навіть не знав про такий закон (відео)

"Телеграф" дізнався деталі

На Вінниччині чоловікові прямо на воді виписали штраф. Водій нібито не мав відповідного документа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" звернувся до Муніципальної охорони, аби прокоментували подію.

Журналістам повідомили, що подія могла статись у суботу, 5 липня. Водій отримав штраф у розмірі 1700 грн. Водний скутер не забирали у водія.

Що відомо про випадок зі штрафом

Ймовірніше патрульний поліцейський підпливнув на службовому катері до чоловіка, який перебував у водоймі, та виписав йому постанову про штраф.

"Керували транспортним, плаваючим засобом не маючи права керувати таким судном. Порушили пункт 3, статті 40", — чути на відео.

Відео з місця події швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши жваве обговорення серед користувачів. Одні підтримують рішучі дії правоохоронців, інші вважають такий підхід надмірним.

Для яких суден потрібне посвідчення судноводія

Варто зазначити, судноводії всіх типів моторних суден повинні мати відповідний документ (міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном). Керувати моторним плавзасобом може лише та людина, у якої є посвідчення судноводія відповідної категорії, незалежно від типу (підвісний або стаціонарний) та потужності двигуна.

Термін "мале судно" – будь-яке судно довжиною до 20 метрів (крім пасажирських суден, буксирів та штовхачів, призначених для ведення складу суден, які не є малими, плавучого обладнання, криголамів, поромів, плавучого обладнання суднових шлюпок і плотів, спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді);

Слід дати визначення і поняття "моторне судно" – будь-яке судно, що використовує для руху власну силову установку, у тому числі судно, що рухається за допомогою вітрила і водночас використовує силову установку, розміщену на його борту.

Розрізняють такі типи прогулянкового/малого судна:

водний мотоцикл;

прогулянкове вітрильне судно;

моторне судно.

Прогулянкові вітрильні судна за довжиною та площею вітрил розподіляються таким чином:

довжиною до 8,5 м та площею вітрил до 30 кв.м;

довжиною від 8,5 м до 24 м та площею вітрил понад 30 кв.м.

Для судноводіїв прогулянкового/малого судна встановлюються райони плавання:

внутрішні водні шляхи;

прибережні морські шляхи;

відкрите море – для прогулянкових вітрильних суден довжиною понад 8,5 м та площею вітрил понад 30 кв.м.

Раніше "Телеграф" писав, за що ввели солідні штрафи на митниці, а кому зробили несподівані поблажки.