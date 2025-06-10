Схоже на продаж наркотиків. У Міносвіти пояснили, як борються з купленими дипломами і курсовими

Можна забороняти, штрафувати і навіть давати тюремні строки за плагіат, кажуть в МОН

Для Міністерства освіти та науки (МОН) питання боротьби із академічною недоброчесністю стало дуже болісним. А тим часом попит на куплені дипломи і курсові породжує пропозицію.

Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Так він пояснив, чи реально подолати ринок робіт, написаних за студентів сторонніми особами.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

На його думку, поки студенти приходять у виші заради диплома, а не знань, компетентностей, умінь тощо — доти існуватиме цей попит. І він завжди буде кимось задовольнятися.

— З цим ми боремося: через програми типу Strike Plagiarism, через інші антиплагіатні інструменти, через зміни в законодавстві, які дозволяють, наприклад, порушувати кримінальні справи проти компаній, що продають дипломи, проводити періодичні перевірки Державною службою якості освіти тощо. Це потрібно робити — і ми це робимо, — каже заступник глави МОН.

За його словами, треба повністю знищити явище.

— І для цього потрібно насамперед знищити попит. А щоб подолати попит, нам потрібно мати більш усвідомленого, суб’єктного студента. Саме над цим ми й працюємо, — пояснює топ-чиновник.

За його словами, ситуація з купівлею дипломних і курсових робіт схожа на продаж наркотиків.

— Ми можемо їх забороняти, карати, казати, що це шкідливо, підтверджувати це медичними фактами, вводити величезні штрафи, навіть тюремні строки. Але попит все одно є. І поки є попит — буде і пропозиція, — вважає Винницький.

Він зізнався, що не вірить у повне викорінення цієї ганебної практики. Але це не означає, що з нею не потрібно боротися.

— Чи відбувається зараз перевірка на використання штучного інтелекту в студентських роботах? Так. Дуже багато антиплагіатних систем, зокрема вже згадана Strike Plagiarism, мають вбудовану функцію перевірки на використання штучного інтелекту. І ці програми використовують в усіх закладах вищої освіти, оскільки це одна з вимог до акредитації, встановлена Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, — додав заступник міністра освіти та науки.

Нагадаємо, глава МОН Оксен Лісовий потрапив у скандал із плагіатом, а згодом його звинуватили в отриманні доплат від держави за вчений ступінь.