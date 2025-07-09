Украинцев начали штрафовать на воде: многие даже не знали о таком законе (видео)

"Телеграф" узнал детали

В Винницкой области мужчине прямо на воде выписали штраф. У водителя якобы не было соответствующего документа.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. "Телеграф" обратился в Муниципальную охрану, чтобы прокомментировали событие.

Журналистам сообщили, что событие могло произойти в субботу, 5 июля. Водитель получил штраф в размере 1700 грн. Водный скутер не забирали у водителя.

Что известно о случае со штрафом

Вероятнее всего патрульный полицейский подплыл на служебном катере к мужчине, который находился в водоеме, и выписал ему постановление о штрафе.

"Управляли транспортным, плавающим средством не имея права управлять таким судном. Нарушили пункт 3, статьи 40", — слышно на видео.

Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей. Одни поддерживают решительные действия стражей порядка, другие считают такой подход чрезмерным.

Для какого судна нужно удостоверение судоводителя

Стоит отметить, судоводители всех типов моторных судов должны иметь соответствующий документ (международное удостоверение на право управления прогулочным судном). Управлять моторным плавсредством может только тот человек, у которого есть удостоверение судоводителя соответствующей категории, независимо от типа (подвесной или стационарный) и мощности двигателя.

Термин "малое судно" — любое судно длиной до 20 метров (кроме пассажирских судов, буксиров и толкачей, предназначенных для ведения состава судов, которые не являются малыми, плавучего оборудования, ледоколов, паромов, плавучего оборудования судовых шлюпок и плотов, спортивных судов, а также водных мотоциклов и средств для развлечений на воде);

Следует дать определение и понятию "моторное судно" — любое судно, использующее для движения собственную силовую установку, в том числе судно, которое движется с помощью паруса и одновременно использует силовую установку, размещенную на его борту.

Различают следующие типы прогулочного/малого судна:

водный мотоцикл;

прогулочное парусное судно;

моторное судно.

Прогулочные парусные судна по длине и площади парусов распределяются следующим образом:

длиной до 8,5 м и площадью парусов до 30 кв.

длиной от 8,5 м до 24 м и площадью парусов более 30 кв.

Для судоводетелей прогулочного/малого судна устанавливаются районы плавания:

внутренние водные пути;

прибрежные морские пути;

открытое море – для прогулочных парусных судов длиной более 8,5 м и площадью парусов более 30 кв.

Ранее "Телеграф" писал, за что ввели солидные штрафы на таможне, а кому совершили неожиданные поблажки.