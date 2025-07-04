У Чорнобильському заповіднику показали пташенят рідкісного чорного лелеки (фото)

Кільцювання молодих особин відкриває нові можливості для дослідження міграційних маршрутів одного з найзагадковіших пернатих мешканців українських лісів

На Поліссі, у загадкових лісах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, відбулася унікальна подія — кільцювання пташенят чорного лелеки, одного з найвеличніших і найтаємничіших птахів України. Цей вид, що занесений до Червоної книги, вражає не лише своєю красою, а й загадковим способом життя, який досі приховує багато таємниць.

Орнітолог Сергій Домашевський, який особисто відвідав гніздо, розповідає, що пташенята активні та здорові, а на їхніх лапках вже сяють маленькі металеві кільця — своєрідні "паспортні документи" у світі птахів. Ці кільця допоможуть науковцям простежити їхні далекі мандрівки, адже чорний лелека — справжній мандрівник, що перетинає континенти, долаючи тисячі кілометрів.

Фото: Сергій Домашевський

Що відомо про чорного лелеку

Цей птах — справжній майстер маскування: його чорне оперення з переливами зеленого і пурпурового кольорів дозволяє зливатися з густими лісами, де він оселяється. На відміну від білого лелеки, який часто живе поруч із людьми, чорний — справжній лісовий привид, що уникає зайвого шуму і метушні.

Вражає і розмір цього птаха: розмах крил сягає двох метрів, а гніздо, яке він будує на висоті до 20 метрів, може важити півтонни! У цих гніздах пташенята ростуть під пильним наглядом обох батьків, які разом насиджують яйця і піклуються про потомство.

Їхній раціон — риба, земноводні, водяні комахи, а іноді навіть дрібні гризуни. Особливо цікавою є тактика полювання: чорний лелека розкриває крила, створюючи тінь, щоб заманити здобич. А ще чорні лелеки — справжні мандрівники, що на зиму відлітають до теплих країв Африки та Азії, долаючи величезні відстані.

Охоронний статус птаха змушує нас замислитися про відповідальність за збереження природи. Вирубка лісів, осушення боліт і браконьєрство — це ті виклики, які загрожують існуванню цього унікального виду. Але завдяки науковим дослідженням і природоохоронним ініціативам, таким як кільцювання на Поліссі, у нас є шанс зберегти цього загадкового птаха для майбутніх поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що червонокнижні птахи оселилися на місці колишнього Каховського водосховища. Зазвичай вони гніздяться в дельті Дунаю, на узбережжі Чорного моря та в окремих заповідних зонах півдня країни.