Любознательные, но еще не отходят от мам: на Житомирщине показали подросших диких оленят (фото)

Под пристальным наблюдением лесников оленята растут в просторном вольере, готовясь к будущей жизни в дикой природе

В Зеремлянском лесничестве ГП "Леса Украины" на Житомирщине родилось восемь малышей европейского оленя. Эти маленькие оленята ежедневно выходят на утреннюю прогулку вместе со своими мамочками, от которых пока не отходят, ведь именно материнская забота является залогом их здорового развития.

Подросших малышей показали на фото в ГП "Леса Украины". А "Телеграф" решил рассказать об условиях содержания, уходе за животными и роли благородных оленей в сохранении биоразнообразия региона.

Природная среда и уход за животными

Оленята живут в просторном вольере площадью более 14 гектаров, имитирующем природные условия: здесь есть поляны для прогулок, густые заросли для укрытия и водоемы для питья. Лесники регулярно кормят их сбалансированными кормами несколько раз в день, что способствует их быстрому росту и укреплению здоровья.

Кроме европейских оленей, в Зеремлянском лесничестве обитает богатое разнообразие диких животных: зайцы, кабаны, косули, лоси и другие представители фауны, которые являются неотделимой частью лесной экосистемы. Особой туристической изюминкой является вольер пятнистых оленей на территории Явненского лесничества площадью 56 га, где можно любоваться красотой этих животных в естественных условиях.

Европейский олень — гордость Житомирщины

Европейский олень (благородный олень, Cervus elaphus ) — один из самых величественных и ценнейших представителей охотничьей фауны региона. Он играет важную экологическую роль, поддерживая естественный баланс в лесах, влияя на структуру растительности и способствуя распространению семян. В Зеремлянском лесничестве и окрестных угодьях проживает около 120 голов благородных оленей.

Олени прекрасно адаптированы к различным ландшафтам — от густых лесов до открытых полян. Именно поэтому вольеры с естественными водоемами, полянами и зарослями идеально соответствуют их потребностям. Лесоводы обеспечивают животным сбалансированное питание и создают благоприятные условия для их здорового роста и подготовки к жизни в дикой природе.

Часть оленей, подрастающих в вольере, впоследствии выпускают в природные лесные массивы, что помогает поддерживать стабильные популяции вида в регионе. Разведение европейского оленя в условиях природного леса – это важный шаг для сохранения биоразнообразия Житомирщины, а также способствует экономическому развитию региона, созданию новых рабочих мест и привлечению туристов.

Следовательно, рождение оленят — это не только радость лесникам, но и надежда на сохранение уникальной природы Украины для будущих поколений. Наблюдать за их первыми шагами это настоящее удовольствие для всех, кто любит и ценит природу.

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