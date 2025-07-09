"Пора додому": двійник Зеленського в Італії не зміг втекти від українки (курйозне відео)

Чоловік знає, що він схожий на українського президента і вже робив пародійні ролики щодо цього

Президент України Володимир Зеленський поїхав до Італії, а в мережі тим часом згадали, що там мешкає його двійник. Йдеться про блогера Луїджі Піскані (gigipescheria), який відомий своїми гумористичними роликами.

Зокрема, у tik-tok завірусилося відео, на якому видно зустріч блогера з українкою. Хоча саме відео було оприлюднено ще у травні, але українським сегментом мережі його почали розносити лише у липні.

"Українська дівчина помилково сприймає мене за свого президента Зеленського", — написав він.

На відео видно, що жінка підходить до блогера, нагадує про ситуацію в країні та намагається повернути його на батьківщину. "Ти чим тут займаєшся? Пішли, у нас війна", — каже "спільниця" блогера, поки оточуючі насилу стримують сміх.

Користувачі мережі схожість теж оцінили і здивувалися, чому Зеленський наполегливо вдає, що не знає української мови.

Як повідомлялося раніше, нещодавно двійника колишнього президента США Джо Байдена знайшли у Дніпрі, де він запалював на Набережній під старі хіти. У мережі наголосили, що він є місцевою зіркою і навіть має свою рок-групу.