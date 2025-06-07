Двійника Байдена знайшли у Дніпрі: він одразу завоював симпатії городян (відео)

Чоловік виявився місцевою знаменитістю

У Дніпрі помітили колишнього президента США Джо Байдена. Ну, або принаймні чоловіка, який дуже на нього схожий.

Чоловік грав на синтезаторі на Набережній і при цьому демонстрував чудову фізичну форму, чим справжній Байден похвалитися, напевно, не зможе. Кадрами поділився telegram-канал "Труха Дніпро".

"Дідусь Байден приїхав на Набережну і почав виконувати", — йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі зазначили, що чоловіка звуть Микола, він справді є місцевою знаменитістю і навіть грає у рок-групі. Вільний від "гастролей" час він проводить у ліцеї №120, де навчає дітей предмету "Захист України". Також він був військкерівником у 17 Вищому професійному училищі.

Крім того, користувачі припустили, що на кадрах можна почути виконання пісні з репертуару американського рок-гурту AC/DC.

Як повідомлялося раніше, чинний президент США Дональд Трамп почав поширювати шалену конспірологічну теорію про те, у Байдена є двійники. Оригінального Байдена, на думку Трампа, нібито "стратили" у 2020 році і з того часу його замінили "клонами" або "роботизованими істотами".