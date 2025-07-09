"Пора домой": двойник Зеленского в Италии не смог сбежать от украинки (курьезное видео)

Мужчина знает, что он похож на украинского президента и уже делал пародийные ролики на этот счет

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Италию, а в сети тем временем вспомнили, что там живет его двойник. Речь идет о блогере Луиджи Пискани (gigipescheria), который известен своими юмористическими роликами.

В частности в tik-tok завирусилось видео, на котором видна встреча блогера с украинкой. Хотя само видео было обнародовано еще в мае, но по украинском сегменте сети его начали разносить лишь в июле.

"Украинская девушка ошибочно принимает меня за своего президента Зеленского", — написал он.

На видео видно, что женщина подходит к блогеру, напоминает о ситуации в стране и пытается вернуть его на родину. "Ты чем тут занимаешься? Пошли, у нас война", — говорит "сообщница" блогера, пока окружающие с трудом сдерживают смех.

Пользователи сети схожесть тоже оценили и удивились, почему Зеленский упорно делает вид, что не знает украинского языка.

Как сообщалось ранее, недавно двойника бывшего президента США Джо Байдена нашли в Днепре, где он зажигал на Набережной под старые хиты. В сети отметили, что он является местной звездой и даже имеет свою рок-группу.