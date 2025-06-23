Українці у маршрутці помітили двійника Путіна (фото)

Подібності незнайомця на фото та Путіна дівчина знайшла, зокрема, у високих вилицях, прямому носі, формі чола

У громадському транспорті міста Дніпро помітили чоловіка, який зовні нагадує російського президента Володимира Путіна. У профіль пасажир маршрутки має схожі з останніми риси обличчя.

Світлинами з "Телеграфом" поділилася читачка. За її словами, дорогою додому ввечері у міській маршрутці вона помітила чоловіка, який видався їй схожим на Путіна.

Подібності незнайомця на фото та Путіна дівчина знайшла, зокрема, у високих вилицях, прямому носі, формі чола. Однак зовсім не сходиться зачіска.

У Дніпрі помітили чоловіка, схожого на Путіна. Фото: "Телеграф"

У Дніпрі помітили чоловіка, схожого на Путіна.

У Дніпрі помітили чоловіка, схожого на Путіна.

Згідно з одними з останніх фотографій, зроблених у травні 2025 року, Путін зараз виглядає так:

Володимир Путін/2025

Двійники Путіна

Тему двійників Путіна нерідко обговорюють у мережі, коли російський президент нібито приїжджає на якісь хоч трохи небезпечні заходи чи такі місця.

Так, наприклад, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов ще у 2023 році висловив думку, що Путін не приїжджав до Маріуполя, а надіслав туди одного зі своїх двійників.

А психолог і фізіогноміст Дмитро Попов сказав, що Путін має двох двійників, які можуть з’являтися в публічних місцях без охоронців.

Зазначимо, що інформація, подана у цьому матеріалі, має гумористичний характер і не несе за мету когось образити!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про актора Дмитра Грачова, який дуже схожий на президента Росії. Він народився в Україні, проте багато років живе у РФ і підтримує політику Володимира Путіна.