Українці у маршрутці помітили двійника Путіна (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 550
Подібності незнайомця на фото та Путіна дівчина знайшла, зокрема, у високих вилицях, прямому носі, формі чола
У громадському транспорті міста Дніпро помітили чоловіка, який зовні нагадує російського президента Володимира Путіна. У профіль пасажир маршрутки має схожі з останніми риси обличчя.
Світлинами з "Телеграфом" поділилася читачка. За її словами, дорогою додому ввечері у міській маршрутці вона помітила чоловіка, який видався їй схожим на Путіна.
Подібності незнайомця на фото та Путіна дівчина знайшла, зокрема, у високих вилицях, прямому носі, формі чола. Однак зовсім не сходиться зачіска.
Згідно з одними з останніх фотографій, зроблених у травні 2025 року, Путін зараз виглядає так:
Двійники Путіна
Тему двійників Путіна нерідко обговорюють у мережі, коли російський президент нібито приїжджає на якісь хоч трохи небезпечні заходи чи такі місця.
Так, наприклад, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов ще у 2023 році висловив думку, що Путін не приїжджав до Маріуполя, а надіслав туди одного зі своїх двійників.
А психолог і фізіогноміст Дмитро Попов сказав, що Путін має двох двійників, які можуть з’являтися в публічних місцях без охоронців.
Зазначимо, що інформація, подана у цьому матеріалі, має гумористичний характер і не несе за мету когось образити!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про актора Дмитра Грачова, який дуже схожий на президента Росії. Він народився в Україні, проте багато років живе у РФ і підтримує політику Володимира Путіна.