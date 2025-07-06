Намагався потрапити у Задзеркалля? Дідусь з візком у магазині став героєм вірусного курйозу

Українці ледь стримували сміх

В Одесі в одному з місцевих супермаркетів стався дотепний курйоз. Адже чоловік намагався пройти у дзеркало та вилаявся на своє відображення.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Коли саме сталась подія не відомо, одна ролик вже набрав тисячі переглядів.

"У Сільпо на Французькому бульварі дід не поділив дорогу із власним відображенням у дзеркалі", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що чоловік з великим візочком ходив по магазину, а потім вирішив повернути праворуч. Саме там стояло дзеркало, але чоловік не помітив його. Тому продовжив штовхати візок та говорити з відображенням. Цей інцидент тривав кілька хвилин, але чоловік був дуже розлючений. Він голосно казав: "Ну проходь! Давай, я пройду!"

Доволі швидко дідусь зрозумів, що бачить своє ж відображення, розвернувся та пішов далі. Однак покупці магазину, які стали свідками події, були неабияк здивовані.

В мережі користувачів повеселила ця ситуація. Вони писали, що такий курйоз міг статись з будь-ким. Дехто жартував, що дідусь просто забув як виглядає, або що він намагався потрапити у Задзеркалля.

Нагадаємо, що в Одесі нещодавно стався ще один кумедний курйоз. Адже вулицями міста прогулювалась жінка з візочком, у якому був незвичайний "пасажир".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі нещодавно помітили жінку у "гарячому" головному уборі. Користувачі у коментарях не стримували жарти та сміх.