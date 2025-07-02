Фантазії ШІ чи недалеке майбутнє? Українка згенерувала курйозну карту київського метро (фото)
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У коментарях люди теж вирішили спробувати створити свою карту метро
Українка попросила штучний інтелект "ChatGPT" намалювати карту київського метро. Результат вийшов, м'яко кажучи, курйозним: станції — переплутані, гілки — дивним чином переміщені, а деякі назви просто виглядають як із фантастичного світу.
Такий допис жінка опублікувала в Threads. Особливо "Осокірки" викликали захоплення і масу жартів.
Після цього під дописом почали з'являтися численні коментарі інших користувачів, які теж вирішили спробувати створити свою карту метро за допомогою ШІ. Їхні спроби виявилися не менш курйозними. Один користувач пише: "У вас ще хороша карта вийшла", — і показує свою ще більш "криву" версію.
Інший із сарказмом додає: "Жодної помилки я не знайшов".
Ще одна киянка зауважує: "Щас нада зорієнтуватися по мєсності і понять, у яку сторону Теремки", — цитуючи легендарного співака Кузьму Скрябіна, який свого часу був інтернет-мемом.
Користувачка розповідає: "Деякі водії таксі, з котрими мала честь кататися Києвом, користуються саме цією мапою", — натякаючи на повну плутанину в схемі.
Хтось із гумором каже: "У мене з'явилась нова гілка метро зі старими станціями, правда складно, але шанси в метро на Троєщину дуже виросли".
Підсумовуючи, штучний інтелект не зміг дати точної та зрозумілої карти, натомість створив повну плутанину з вигаданими станціями, "переміщеннями" гілок і безглуздими назвами. Тепер ця історія стала мемом, а користувачі жартують про "метро майбутнього", яке існує тільки у світі ШІ.
Раніше "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту за простими порадами, які кожен може застосувати у своєму повсякденному житті під час війни.