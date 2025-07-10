"Бухлоход" или "Черная жемчужина"? Курьезное судно заметили под Одессой, сколько стоит его аренда (видео)

Многие в сети начали гадать о том, что это было

На лимане в Одесской области заметили необычное плавсредство. Оно привлекло внимание окружающих, которые сняли его на видео.

Соответствующие ролики заполонили сеть. По данным авторов постов, компания молодых людей бороздила просторы Хаджибейского лимана на деревянной "яхте". Она представляла собой двухъярусную деревянную постройку с мотором.

И пока компания зажигала под музыку на своем курьезном плавсредстве, многие в сети начали гадать о том, что это было, придумывая собственные названия. Одним на ум пришла "Черная жемчужина" — известный пиратский корабль из серии фильмов "Пираты Карибского моря".

Другие же придумали более простонародное название — "бухлоход".

Что же это было?

Курьезный, на первый взгляд, объект на деле, вероятнее всего, оказался плавучей беседкой. Некоторые предприятия их сдают в аренду во время курортных сезонов. А некоторые отчаянные отдыхающие даже строят их собственными руками. Такие плавсредства хорошо подходят для летнего отдыха большой компанией.

В Кременчуцкой области, например, прямо сейчас можно арендовать подобное "чудо" за 300 гривен в час.

Напомним, ранее мы писали о том, что дедушка с тележкой в магазине стал героем вирусного курьеза.