Погода готує великі неприємності для українців: де спека різко зміниться негодою (карта)

У регіонах, що межують із Тернопільщиною, 10 липня очікується негода

Експерти попереджають жителів Тернопільщини про значне погіршення погодних умов. У другій половині дня 9 липня, а також протягом усього дня 10 липня на території регіону прогнозуються потужні дощі, грози, поривчастий вітер і можливе випадіння граду.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

Що буде в області

За інформацією синоптиків, у багатьох районах області випаде від 15 до 49 мм опадів за 12 годин.

Особливу увагу радять звернути жителям південно-західної частини Тернопільщини, де прогнозується надзвичайно інтенсивна злива — понад 50 мм, що може викликати раптові підтоплення, зсуви та інші небезпечні гідрометеорологічні явища. У денні години 10 липня місцями можливі ще потужніші дощі — до 79 мм.

Водночас очікується активна грозова діяльність. У нічний час 10 липня окремі райони області вже можуть відчути перші спалахи стихії, а вдень негода охопить практично всю територію. Пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с. Можливе випадіння граду середнього розміру — діаметром від 6 до 19 мм.

У зв'язку з потенційно небезпечними умовами, для області оголошено червоний рівень небезпеки (ІІІ ступінь).

Що буде в обласному центрі

Для Тернополя ситуація дещо менш напружена, однак також потребує уваги. Протягом вечора 9 липня та всього дня 10 липня в обласному центрі передбачаються значні дощі, грози, поривчастий вітер і можливий град. У місті діє жовтий рівень небезпечності (І ступінь).

Сусідні області

У сусідніх із Тернопільщиною областях на 10 липня також прогнозується складна синоптична ситуація. На Хмельниччині вночі очікується значний дощ, вдень – короткочасні опади з грозами. Вітер змінюватиме напрямок із південного на північно-західний, пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вдень – до 22° тепла.

На Рівненщині та Буковині протягом доби прогнозують грози, місцями град і шквали. Очікується перший (жовтий) рівень небезпеки. В Івано-Франківській області – сильні зливи до 49 мм, поривчастий вітер, грози та град. Тут діє помаранчевий рівень небезпечності. У гірських районах Львівщини та Чернівеччини можливе підняття рівнів води в річках і утворення локальних паводків.

Де також погіршиться ситуація: Хмельниччина, Рівненщина, Львівщина, Чернівеччина

Окрім того, фахівці Українського гідрометеорологічного центру також попереджають про небезпечні погодні явища. 9 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с, значні дощі (I рівень небезпечності). 10 липня сильні дощі та грози прогнозують у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях (I рівень), а також дуже сильні дощі в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях (II рівень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 липня в Україні спостерігається чіткий погодний контраст: західні області охоплять дощі та прохолода, тоді як у центрі, на півдні й сході панує спека. Синоптична ситуація супроводжуватиметься різкими перепадами температури та кількості опадів у різних частинах країни.