Це лише квіточки: коли в Україну може прийти нереальна спека

Очікується подальше зростання температур

Україною промайнула хвиля розпеченого повітря, тому 7 липня 2025 року стало дуже спекотним днем. Термометри показали нові рекордні значення у десяти областях країни.

Однак незабаром слід очікувати ще вищих температурних показників. Про це свідчать дані сайту Ventusky.

Якщо вірити прогнозу, 17 липня Україну накриє просто нестерпна спека. Традиційно найвищі температури будуть на півдні та сході країни. В Одесі ртутні стовпчики підстрибнуть до +42 градусів, а в Миколаєві, Дніпрі, Кривому Розі та Луганську повітря прогріється до +40 градусів. Навіть у Черкасах очікується до +39 градусів.

Прохолодніше буде у західних та північних регіонах. У Сумах, Чернігові та Чернівцях максимальна температура повітря становитиме +35 градусів. А на Львівщині та Волині ртутні стовпчики не зможуть дотягтися до 30-градусної позначки. Там обіцяють не вище за +28. Хоча це теж досить жарко, але для такого дня просто благодать.

17 липня 2025

Сподіватимемося, що дані ще встигнуть змінитися, оскільки це властиво довгостроковим прогнозам. Проте не заважає ознайомитись із правилами поведінки у спеку.

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