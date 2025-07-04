Браковані купюри можуть попастися українцям: на них можна навіть заробити (фото)

Сьогодні цю купюру можна придбати удвічі дорожче номінальної вартості банкноти

Українці дедалі частіше стикаються з цікавими випадками, коли звичайні, на перший погляд, купюри перетворюються на справжні колекційні цінності. Черговий доказ — оголошення на одному з українських онлайн-аукціонів, де за 1000 гривень із незначним виробничим дефектом просять аж 2000 гривень.

Про це йдеться на сайті для колекціонерів VIOLITY. Йдеться про сучасну банкноту номіналом 1000 гривень, яка ззовні майже нічим не відрізняється від звичайних грошей.

1000 грн із заводським браком

1000 грн із заводським браком

Проте, якщо уважно придивитися до верхнього краю купюри, можна помітити ледь помітний надріз — саме він і є тим дефектом.

1000 грн із заводським браком

Продавець зазначає, що це — заводський брак, а отже купюра може зацікавити нумізматів або колекціонерів нестандартних грошей.

Станом на момент публікації, ставок за лотом ще не зроблено, однак початкова ціна — вже 2000 гривень, що вдвічі перевищує номінальну вартість банкноти.

Скриншот оголошення на VIOLITY

Це не перший випадок, коли банкноти з дефектами викликають ажіотаж серед колекціонерів. Іноді ціна на такі купюри може зростати в кілька разів, залежно від рідкісності та ступеня ушкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, якщо у вас залишилися старі банкноти номіналом 100, 200 або 500 гривень — саме час перевірити їхню чинність. Ці купюри поступово виводяться з обігу та замінюються новими, більш захищеними зразками. Тож варто переконатися, що збережені гроші ще можна використати.