Прощавайте, старі гривні: які купюри зникнуть і чи варто бігти у банк

Чи потрібно йти в банк і замінювати гроші на нові

Деякі купюри в Україні знімуть з обігу. Втім, українцям не треба хвилюватись — процес пройде непомітно для пересічних людей.

В Україні розпочався процес вилучення з обігу старих банкнот, що були надруковані з 2003 по 2007 роки. Це стосується купюр усіх номіналів від 1 до 200 гривень, які вже не відповідають сучасним стандартам захисту. Про це повідомляє діловий портал "Експерт" з посиланням на Нацбанк.

Вилучення відбуватиметься поступово під час звичайних банківських операцій, тож українцям не потрібно спеціально поспішати міняти гроші. Застарілі купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень залишаються дійсним платіжним засобом. Ви можете вільно використовувати їх для розрахунків у магазинах чи інших закладах. Якщо ж ви виявили такі банкноти вдома, їх можна обміняти в будь-якому банку без обмежень у часі.

Головна мета цих змін – підвищення захисту національної валюти від підробок. Старі зразки гривень мають значно слабші захисні елементи порівняно з новими банкнотами, які друкуються з 2014 року. Після завершення оновлення всі гривневі купюри матимуть єдиний стиль та покращені елементи захисту.

Раніше "Телеграф" писав, що при Трампі хочуть оновити дизайн доларів. Старі банкноти з ужитку не забираються – дійсними будуть усі долари, випущені з 1914 року.