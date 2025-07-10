КДБ не дозволив відомому письменнику отримати Нобелівську премію: українська розвідка розсекретила нові документи

Спецслужби планували використати дезінформацію про нібито співпрацю Самчука з нацистами

Українська культура і національна ідентичність протягом XX століття зазнавали жорстоких утисків з боку радянської влади, а особливо — Комітету державної безпеки СРСР (КДБ). Ця спецслужба була головним інструментом політичного контролю та репресій, яка здійснювала масштабні операції з дискредитації, переслідування і знищення українських патріотів, інтелігенції та діячів національно-визвольного руху.

Особливу увагу в цьому контексті привертає доля Уласа Самчука — одного з найвідоміших українських письменників XX століття, якого радянські спецслужби намагалися дискредитувати і зупинити на шляху до світового визнання. Служба зовнішньої розвідки України продовжує відкривати правду про інформаційні операції КДБ СРСР, спрямовані проти видатних українських діячів.

Операція проти Нобелівської премії

У липні 1980 року КДБ СРСР запустив спецоперацію, щоб перешкодити висуненню Самчука на Нобелівську премію з літератури. Резидент КДБ в Оттаві повідомив, що українські емігрантські кола та журнал "Современник" розпочали кампанію з висування письменника на престижну нагороду.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

КДБ УРСР підняв усі архівні матеріали на Самчука, особливо зосередившись на періоді 1941–1943 років, коли він редагував газету "Волинь" у Рівному. Однак результати "розслідування" виявилися несподіваними — компрометувальних відомостей не знайшли. Ба більше, документи засвідчили, що Самчук був заарештований нацистами у 1943 році за виступ проти німецької політики щодо України.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Чому боялися Самчука

Улас Самчук був не просто письменником — він був членом уряду УНР у вигнанні, одним з ініціаторів створення Світового конгресу українців, автором книг про Голодомор 1932–1933 років та радянську систему ГУЛАГів. Його повість "Марія" (1934) стала першим художнім твором про Голодомор. Резидент КДБ зазначав, що творчість автора трилогій "Волинь" і "Ост" націоналісти порівнювали з творами Солженіцина за тематикою і епічністю зображення подій під російським імперіалізмом.

Методи дезінформації

Попри брак компрометувальних матеріалів, КДБ розгорнув міжнародну операцію. Планувалося залучити агента "Герберта" зі США для поширення матеріалів через американські та канадські ЗМІ. В Україні готувалися публікації в пресі з подальшим передрукуванням у газеті "Вісті з України". Архівні документи підтверджують, що такі статті були опубліковані у листопаді 1980 року в газеті "Сільські вісті" та в американській газеті "Українські вісті".

Офіційно вважається, що Самчук не отримав Нобелівську премію "через брак перекладів та промоції". Однак розсекречені документи СЗР України свідчать про активну роль КДБ у цьому.

Заборони і цензура за часів Януковича

До речі, за президентства Віктора Януковича твори Самчука були вилучені з обов’язкової шкільної програми за рішенням тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника. У 2021 році, за позовом Андрія Портнова, Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення офіційних заходів на честь письменника. Проте нині, завдяки розсекреченим документам СЗР, стає зрозуміло, що ці дії мають глибоке коріння — у радянських спецопераціях КДБ.

Розсекречені документи Служби зовнішньої розвідки України демонструють, що боротьба проти Самчука була частиною масштабної інформаційної війни КДБ проти української культури і національної ідентичності. Ця спецоперація — яскравий приклад того, як радянські спецслужби використовували дезінформацію і репресії, щоб знищити вплив українських патріотів на світовій арені.