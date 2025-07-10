Спецслужбы планировали использовать дезинформацию о якобы сотрудничестве Самчука с нацистами

Украинская культура и национальная идентичность в течение XX века подвергались жестоким притеснениям со стороны советской власти, а особенно — Комитета государственной безопасности СССР (КГБ). Эта спецслужба была главным инструментом политического контроля и репрессий, осуществлявшей масштабные операции по дискредитации, преследованию и уничтожению украинских патриотов, интеллигенции и деятелей национально-освободительного движения.

Особое внимание в этом контексте привлекает судьба Уласа Самчука — одного из самых известных украинских писателей XX века, советские спецслужбы пытались дискредитировать и остановить на пути к мировому признанию. Служба внешней разведки Украины продолжает открывать правду об информационных операциях КГБ СССР, направленных против выдающихся украинских деятелей.

Операция против Нобелевской премии

В июле 1980 года КГБ СССР запустил спецоперацию, чтобы воспрепятствовать выдвижению Самчука на Нобелевскую премию по литературе. Резидент КГБ в Оттаве сообщил, что украинские эмигрантские круги и журнал "Современник" начали кампанию по выдвижению писателя на престижную награду.

Фото: Служба внешней разведки Украины

Фото: Служба внешней разведки Украины

Фото: Служба внешней разведки Украины

КГБ УССР поднял все архивные материалы на Самчука, особенно сосредоточившись на периоде 1941-1943 годов, когда он редактировал газету "Волынь" в Ровно. Однако результаты "расследования" оказались неожиданными — компрометирующих сведений не нашли. Более того, документы показали, что Самчук был арестован нацистами в 1943 году за выступление против немецкой политики в отношении Украины.

Фото: Служба внешней разведки Украины

Почему боялись Самчука

Улас Самчук был не просто писателем — он был членом правительства УНР в изгнании, одним из инициаторов создания Всемирного конгресса украинцев, автором книг о Голодоморе 1932–1933 годов и советской системе ГУЛАГа. Его повесть "Мария" (1934) стала первым художественным произведением о Голодоморе. Резидент КГБ отмечал, что творчество автора трилогий "Волынь" и "Ост" националисты сравнивали с произведениями Солженицына по тематике и эпичности изображения событий под российским империализмом.

Методы дезинформации

Несмотря на нехватку компрометирующих материалов, КГБ развернул международную операцию. Планировалось привлечь агента Герберта из США для распространения материалов через американские и канадские СМИ. В Украине готовились публикации в прессе с последующей перепечаткой в газете "Вести из Украины". Архивные документы подтверждают, что такие статьи были опубликованы в ноябре 1980 года в газете "Сельские вести" и в американской газете "Украинские вести".

Официально считается, что Самчук не получил Нобелевскую премию "из-за нехватки переводов и продвижения". Однако рассекреченные документы СВР Украины свидетельствуют об активном участии КГБ в этом.

Запреты и цензура во времена Януковича

Кстати, при президентстве Виктора Януковича произведения Самчука были изъяты из обязательной школьной программы по решению тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника. В 2021 году по иску Андрея Портнова Окружной административный суд Киева запретил проведение официальных мероприятий в честь писателя. Однако сейчас, благодаря рассекреченным документам СВР, становится ясно, что эти действия имеют глубокие корни — в советских спецоперациях КГБ.

Рассекреченные документы Службы внешней разведки Украины демонстрируют, что борьба против Самчука была частью масштабной информационной войны КГБ против украинской культуры и национальной идентичности. Эта спецоперация – яркий пример того, как советские спецслужбы использовали дезинформацию и репрессии, чтобы уничтожить влияние украинских патриотов на мировой арене.