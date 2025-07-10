17 секунд – політ нормальний. Як дитинча лелек Грицика й Одарки вперше стало на крило (відео)

Найстарше лелеченя Міннеахаха щодня нарізає кола над гніздом

У родині знаменитих лелек Грицика та Одарки, які гніздують у селі Леляки під Пирятином на Полтавщині сталася радісна подія. Одне з їхніх дитинчат – найстарша із сестер Міннеахаха – самостійно вилетіло із родинного гнізда.

Відео польоту виклала на свої сторінці у Facebook дослідниця птахів Ірина Саражинська. Після 17 секунд ширяння у повітрі лелеченя без пригод повернулось додому

Більше про життя пернатої родини читайте у публікації: "Родина розпадеться": у зіркових лелек Грицика та Одарки та їхнього потомства нові драми".

Того дня лелеченя піднімалося в повітря ще кілька разів. А тепер щодня робить над селом кіл по п’ять. Хоча поки що не приземлялась, оскільки із землі складніше злітати.

— Наші лелеченята з’явились на світ одними з перших у Національному парку "Пирятинський", відповідно, одними з перших полетіли, — коментує ініціатор запуску цілодобового стріму з метою вивчення гніздового життя лелек у реальному часі Анатолій Подобайло — доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський". – Хоча Міннехаха, наскільки можна судити з відезапису, ще відсотків 95% часу проводить у гнізді, а інші поки не пробували літати. Втім, сказати достеменно, що потомство інших пар ще не вилітало, не можемо, оскільки ведемо спостереження лише за одним гніздом.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що батько Грицик намагавсяя перед відеокамерами вбити найменше лелеченя, а потім викинув його з гнізда. Однак доля маленької Катрусі склалася щасливо.