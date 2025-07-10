17 секунд – полет нормальный. Как детеныш аистов Грицика и Одарки впервые встал на крыло (видео)

Старший аист Миннеахаха ежедневно нарезает круги над гнездом

В семье знаменитых аистов Грицика и Одарки, гнездящихся в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине произошло радостное событие. Один из их детенышей – старейшая из сестер Миннеахаха – самостоятельно вылетел из семейного гнезда.

Видео полета выложила на своей странице в Facebook исследовательница птиц Ирина Саражинская. После 17 секунд парения в воздухе аист без приключений вернулся домой

Больше о жизни пернатой семьи читайте в публикации: "Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы".

В тот день аист поднимался в воздух еще несколько раз. А теперь каждый день делает над селом кругов по пять. Хотя пока не приземлялся, поскольку с земли сложнее взлетать.

— Наши аисты появились на свет одними из первых в Национальном парке "Пирятинский", соответственно, одними из первых взлетели, — комментирует инициатор запуска круглосуточного стрима с целью изучения гнездовой жизни аистов в реальном времени Анатолий Подобайло — доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра Институт биологии и медицины Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский". – Хотя Миннехаха, насколько можно судить по видеозаписи, еще процентов 95% времени проводит в гнезде, а другие пока не пробовали летать. Впрочем, сказать точно, что потомство других пар еще не вылетало, не можем, поскольку ведем наблюдение только за одним гнездом.

Напомним, "Телеграф" писал, что отец Грицик пытался перед видеокамерами убить малейшего аиста, а затем выбросил его из гнезда. Однако судьба маленькой Катушки сложилась счастливо.