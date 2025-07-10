Покинуті й голодні. Чому лелеки Грицик і Одарка залишили дитинчат у гнізді самих

Батьки навідуються у гніздо до дитинчат тільки ближче до ночі

Знамениті лелеки Грицик та Одарка покинули своїх підрослих дитинчат у гнізді самих і прилітають до них лише надвечір, щоб погодувати. А коли з гнізда вилетить останнє лелеченя, батьки почнуть вчити їх самостійно добувати здобич. Причому досить екзотичну.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Більше про життя пернатої родини читайте у публікації: "Родина розпадеться": у зіркових лелек Грицика та Одарки та їхнього потомства нові драми".

За його словами, як тільки молодь зможе себе прогодувати, вона вже не повертатиметься у гніздо. Але поки що два-три тижні Одарка з Грициком виконуватимуть свою основну батьківську функцію. Хоча вже з 21 червня вони не ночують з дітьми.

Деякий час дорослі лелеки годуватимуть дітей пізно ввечері, щоб якомога довше стимулювати їхнє повернення на ніч у гніздо і затримати їх біля себе. Адже гніздо — найбезпечніше місце вночі. Уже зараз Одарка повертається в сім’ю з їжею після переключення відеокамери у нічний режим.

— Принесеної їжі їм не вистачає. І це головний стимул до того, щоб почати літати. До того ж, через недоїдання у лелеченят маса тіла знижується, вони стають більш аеродинамічними, — каже біолог.

Він пояснив, на яких харчах виросли малі чорногузи.

— Лелеки годують своїх малят тим, що зловлять. Тобто, що їм доступне у природі, те й приносять. Від личинок, комах, черв'яків до кротів, жаб, вужів, гадюк… Кілька днів підряд на тому тижні приносили зайченят. Видно, десь на виводок натрапили… Було таке, що Одарка крізь підстилку дістала горобеня й моментально ковтнула, — додав Анатолій Подобайло.

Нагадаємо, "Телеграф" показав відео, як дитинча Грицика й Одарки стало на крило.