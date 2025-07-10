Брошенные и голодные. Почему аисты Грицик и Одарка оставили детенышей в гнезде одних

Родители наведываются в гнездо к детенышам только ближе к ночи

Знаменитые аисты Грицик и Одарка покинули своих подросших детенышей в гнезде одних и прилетают к ним только к вечеру, чтобы покормить. А когда из гнезда вылетит последний аист, родители начнут учить их самостоятельно добывать добычу. Причем довольно экзотическую.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

Больше о жизни пернатой семьи читайте в публикации: "Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы".

По его словам, как только молодняк сможет прокормить себя, он уже не будет возвращаться в гнездо. Но пока две-три недели Одарка с Грициком будут выполнять свою основную родительскую функцию. Хотя уже с 21 июня они не ночуют с детьми.

Некоторое время взрослые аисты будут кормить детей поздно вечером, чтобы дольше стимулировать их возвращение на ночь в гнездо и задержать их возле себя. Ведь гнездо – самое безопасное место ночью. Уже сейчас Одарка возвращается в семью с едой после переключения видеокамеры в ночной режим.

— Принесенной еды им не хватает. И это главный стимул к тому, чтобы начать летать. К тому же, из-за недоедания у аистов масса тела снижается, они становятся более аэродинамическими, — говорит биолог.

Он объяснил, на каких продуктах выросли малые черногузы.

— Аисты кормят своих малышей тем, что поймают. То есть то, что им доступно в природе, то и приносят. От личинок, насекомых, червей до кротов, лягушек, ужей, гадюк… Несколько дней подряд на той неделе приносили зайчат. Видно, где на выводок натолкнулись… Было такое, что Одарка сквозь подстилку достала воробушка и моментально проглотила, — добавил Анатолий Подобайло.

Напомним, "Телеграф" показал видео, как детеныш Грицика и Одарки встал на крыло.