Українська енергетика може постраждати через Трампа: про що йдеться

Україна, певно, не отримає обіцяної допомоги на відновлення енергетики

Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) про розірвання Грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів США. У січні президент США Дональд Трамп наказав терміново призупинити допомогу іншим державам на 90 днів.

Повідомлення, про яке йдеться, було отримано ще 27 лютого, повідомляється на сайті співтовариства. На ці кошти планувалося здійснити закупівлю критичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України.

Секретаріат підтвердив отримання цього повідомлення і тепер чекає на подальші роз’яснення від USAID. Припинення гранту на суму 75 мільйонів доларів США скоротить доступні кошти на закупівлю необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

Зазначається, що початкова угода, підписана у 2023 році на суму 25 мільйонів доларів США, спрямована на підтримку закупівлі критичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України, включаючи проєкти з підготовки до зими.

У 2024 році USAID надало Фонду додатково 50 мільйонів доларів США, розширивши підтримку в рамках початкової угоди.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки згортають 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку. Протягом шести тижнів проводили їхню перевірку. Йдеться про десятки мільярдів доларів.