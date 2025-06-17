Рекордна кількість червонокнижних птахів оселилася в Галицькому національному парку (фото)

Серед знахідок — 25 гнізд косарів білих, занесених до Червоної книги України, що становить найбільшу відому колонію цього виду на заході країни

Галицький національний природний парк на Прикарпатті став місцем проживання найбільшої на заході України колонії рідкісних птахів із родин Ібісових та Чаплевих. Детальні дослідження, проведені на початку червня 2025 року, виявили значну кількість гнізд і пташенят.

Про це повідомили співробітники парку. І ще раз нагадали про важливість цього природного осередку для збереження вразливих видів.

Кого з пернатих виявили в заповіднику

Косар білий

На особливу увагу заслуговує косар білий (Platalea leucorodia) — птах, який занесений до Червоної книги України. Раніше цей вид переважно гніздився на узбережжі Чорного моря, але останніми роками почав освоювати внутрішні території. У Галицькому парку косарів вперше помітили на гніздуванні у 2010 році, коли було виявлено лише дві пари з трьома пташенятами. Нині ж тут нарахували 25 гнізд із 36 пташенятами, що загалом становить близько 90 особин — це найбільша відома колонія косарів на заході України.

Крім косарів, у цій колонії гніздяться й інші рідкісні чаплі. Чепура мала (Egretta garzetta) має 29 гнізд із 101 пташеням, а квак звичайний (Nycticorax nycticorax) — 52 гнізда зі 168 пташенятами. Загальна чисельність цих видів у парку сягає приблизно 160 та 270 особин відповідно. Це свідчить про високий природоохоронний потенціал території.

Чепура мала

Особливо цікавою є поява коровайки бурої (Plegadis falcinellus) — залітного виду, який дуже рідко трапляється в Опіллі. Про нього "Телеграф" розповідав раніше. В Україні цей птах гніздиться переважно в дельтах південних річок і на лиманах, тому його спостереження в Галицькому НПП є важливою подією для орнітологів.

Коровайка бура

Відкриття такої масштабної колонії рідкісних птахів підкреслює значення охорони природних територій і створення сприятливих умов для відновлення чисельності вразливих видів. Галицький національний природний парк стає ключовим центром збереження біорізноманіття на заході України, що сприятиме збереженню унікальної природи для майбутніх поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у природному парку Волині помітили рідкісних тварин з Червоної книги. Нещодавня планова інвентаризація фауни, проведена науковцями парку, відкрила справжній живий калейдоскоп рідкісних і охоронюваних видів.