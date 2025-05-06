Найбільшу червонокнижну бджолу України помітили на Рівненщині: вона важлива для запилення (фото)

У Нобельському національному парку помітили одну з найбільших бджіл України, занесену до Червоної книги

Нещодавно на території Нобельського національного парку науковці виявили рідкісного представника фауни — бджолу-тесляра (Xylocopa), одну з найбільших і найвражаючих бджіл України.

Вчені наголошують, що цей вид є одним із трьох видів роду ксилокоп у фауні України та відомий своєю значущою роллю як запилювач. У світі він поширений від Марокко і Іспанії на заході до Монголії і Китаю на сході.

Хто така бджола-тесляр

Ця бджола одна з найбільших у нашій природі. Її легко впізнати за блискучим чорним тілом із відтінками синьо-фіолетового кольору та характерним гудінням під час польоту. Назва виду походить від унікальної здатності самок проробляти ходи у деревині: вони облаштовують гнізда всередині мертвих дерев, старих пнів або навіть у дерев’яних конструкціях, де створюють окремі камери для личинок, наповнюючи їх пилком і нектаром.

Особливості поведінки та екологічне значення

На відміну від звичних медоносних бджіл, бджоли-теслярі ведуть поодинокий спосіб життя і не формують великих колоній. Проте їх роль у природі надзвичайно важлива — вони є ефективними запилювачами багатьох квітучих рослин. Їх можна часто побачити на різноманітних квітах, де вони активно збирають пилок і нектар, сприяючи збереженню та розмноженню флори.

Цікаві факти

Самці бджоли-тесляра мають зубці на задніх ногах, а самки — гладку поверхню з гострими відростками.

Гнізда бджіл можуть містити до 10 поколінь, які зимують у камерах у вигляді личинок, лялечок або імаго.

В одному гнізді можуть жити кілька самок, які роблять ходи поруч одна з одною.

Бджоли-теслярі уникають тіні і віддають перевагу сонячним ділянкам.

Ці комахи можуть залишати старі гнізда на 6-8 років, після чого шукають нові місця для кладки.

Чому бджола-тесляр під охороною

Цей вид занесений до Червоної книги України, що свідчить про його вразливий статус. Основною загрозою для бджоли-тесляра є знищення природних місць проживання — старих дерев та пнів, необхідних для гніздування. Попри свій грізний вигляд, бджола-тесляр є миролюбною комахою і рідко застосовує жало, якщо її не турбувати. Тож, якщо ви помітите цю бджолу у своєму саду, не варто боятися — навпаки, це свідчить про здоров’я вашої екосистеми.

Фото Володимира Зубковича

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