Гігантський град розміром з куряче яйце рухнув на дві області України посеред спеки (відео)

Одне з міст частково пішло під воду

Україну знову засипає велетенським градом розміром — цього разу розміром з куряче яйце. Стихійне лихо вразило 2 області України посеред спекотного дня 11 липня.

Синоптики попереджали про грозові дощі з градом та шквалами на тлі спеки. Такі контрасти погоди стають частішими влітку через нестабільну атмосферу. Відповідні фото та відео з гігантськими градинами поширюють у соцмережах.

Де випав град

Полтавщину засипало градом — тут стихія застала людей зненацька. Аналогічна погода була у Павлограді — місто також постраждало від негоди. Тут, крім граду, пронеслась сильна злива. Місто частково затопило.

Град у Павлограді

Втім, метеорологи зазначають, що град у липні не є рідкістю для України. Така погода формується через різкі перепади температур між розпеченою земною поверхнею та холодними повітряними масами у верхніх шарах атмосфери.

Град у Полтаві

Розмір граду у Полтаві

Напередодні аналогічна стихія пройшла територіями Київської та Черкаської областей. Великі градини завдали шкоди сільськогосподарським угіддям та городам приватних домогосподарств.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці тижня. Повітря подекуди прогріється до +40 градусів