Гигантский град размером с куриное яйцо рухнул на две области Украины посреди жары (видео)

Один из городов частично ушел под воду

Украину снова засыпает гигантским градом размером — на этот раз размером с куриное яйцо Стихийное бедствие поразило 2 области Украины в жаркий день 11 июля.

Синоптики предупреждали о грозовых дождях с градом и шквалами на фоне жары. Такие контрасты погоды учащаются летом из-за нестабильной атмосферы. Соответствующие фото и видео с гигантскими градинами распространяют в соцсетях.

Где выпал град

Полтавщину засыпало градом — стихия застала людей врасплох. Аналогичная погода была в Павлограде – город также пострадал от непогоды. Здесь, кроме града, пронесся сильный ливень. Город частично затопило.

Град в Павлограде

Впрочем, метеорологи отмечают, что град в июле не редкость для Украины. Такая погода формируется из-за резких перепадов температур между раскаленной земной поверхностью и холодными воздушными массами в верхних слоях атмосферы.

Град в Полтаве

Размер града в Полтаве

Накануне аналогичная стихия прошла по территориям Киевской и Черкасской областей. Большие градины нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и огородам частных домохозяйств.

Напомним, "Телеграф" писал, каким регионам не повезет с погодой в конце недели. Воздух кое-где прогреется до +40 градусов