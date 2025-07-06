Тільки спека чи разом з дощами та вітрами? Прогноз погоди на початок тижня у Києві

Найближчими днями у столиці ймовірні дрібні дощі, але температура триматиметься біля +32…34 градусів

У Києві тримається ясна та спекотна погода. Найближчим часом у місті може бути як в джунглях, адже синоптики прогнозують дрібні дощі та одночасно до +34 градусів тепла.

Місцями також ймовірні свіжі-сильні вітри, як кажуть у Meteofor. Хоча у Sinoptik заперечують це і, за їх даними, вітри не перевищать свою силу більше слабких 3 м/с.

Понеділок, 7 липня

За прогнозом Meteofor, очікується ясна погода протягом усього дня. Температура повітря сягне +34°C вдень, а вночі опуститься до +20°C. Вітер буде свіжим, до 8 м/с, і він вируватиме тільки в обід.

Sinoptik тим часом підтверджує, що температура вдень сягне до +34°C та вночі — до +20 градусів. Жодних опадів не прогнозується, день буде сонячним. Сила вітру не розгуляється вище легких 2,6 м/с.

Вівторок, 8 липня

За даними Meteofor, погода дещо зміниться — з ночі й до самого вечора йтимуть дрібні дощі, але вдень все одно буде спекотно, до +32°C. Вночі ж показники на термометрах опустяться до +23 градусів. Всю добу прогнозуються свіжі-сильні вітри — 8-11 м/с.

Sinoptik же прогнозує температуру в межах +25°C вночі та до +33°C вдень. Небо буде частково хмарним, але опадів точно не передбачається. Сила вітру не перевищить слабких 3,2 м/с.

Коли будуть опади у Києві

Чи будуть дощі у Києві

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні вжарить до +37 градусів.