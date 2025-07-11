Нестерпна спека чи грози? Яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці тижня

Повітря подекуди прогріється до +40 градусів

В Україні продовжує вирувати спека, однак незначне покращення все ж можуть принести дощі. Синоптики прогнозують опади в кількох областях аж до кінця тижня.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що найбільша спека буде в центрі, на сході та півдні України.

Погода в Україні 11 липня

У п'ятницю, 11 липня, на заході країни очікується найпрохолодніша температура, адже тут стовпчик термометра покаже до +22 градусів вдень. На півночі буде до +27 градусів. На сході та в центрі країни вдень термометр прогріється майже до +40 градусів. Однак ці області очікує невеликий дощ з грозою. На півдні України температура повітря становитиме до +27 градусів.

Погода в Україні 11 липня

Погода в Україні 12 липня

У суботу, 12 липня, на заході України буде тепліше, адже там термометр вдень покаже до +25 градусів. На півночі очікується до +29 градусів, а на сході та в центрі країни буде до +37 градусів. Південні області теж накриє спека до +31 градуси. При цьому по всій території України, окрім центральних та північних областей синоптики прогнозують опади у вигляді дощів з грозами.

Погода в Україні 12 липня

Погода в Україні 13 липня

У неділю, 13 липня, спека ще триматиметься, а дощі прогнозуються на сході та півдні України. Так, центральні області вдень очікує температура до +27 градусів, а північні — до +31 градуса. На сході, в центрі та півдні синоптики обіцяють вдень до +35 градусів.

Погода в Україні 14 липня

Нагадаємо, що в деяких західних регіонах на найближчі дні оголошено гідрологічне попередження через можливі паводки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спека може "вбити" деякі популярні види риби в Україні.