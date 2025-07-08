У Києві наразі, як в джунглях. Чи буде спекотно та мокро цими днями

Температура у місті може піднятись до +32 градусів

У Києві продовжує триматись спека, а також місцями йдуть короткочасні дощі. Синоптики кажуть, що найближчими днями ситуація не зміниться. Однак є ймовірність гроз та сильних вітрів упродовж 9-10 липня.

Температура цими днями не опускатиметься нижче +30 градусів тепла вдень та +21 градусу вночі. Таким прогнозом поділились в Українському гідрометеорологічному центрі та Мeteofor.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у середу, 9 липня, у столиці очікується мінлива хмарність та вдень місцями короткочасний дощ. У четвер, 10 липня, все ще пануватиме мінлива хмарність, але дощі вже йтимуть вдень та вночі, разом з грозою.

Повітря у денний час має прогрітись від 30 до 32 градусів тепла, а в нічний від 21 до 22 градусів. Сила вітру коливатиметься в межах помірних-сильних 7-12 м/с.

Водночас за даними Meteofor, дощі у Києві прогнозуються, але вони у середу та четвер йтимуть у другій половині доби і їх не супроводжуватиме гроза.

Показники на термометрах вдень піднімуться до +31…32 градусів, а вночі опуститься до +21…22 градусів. Найсильніші вітри вируватимуть ввечері 9 липня та вдень 10 липня. Їх сила не перевищить свіжих 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні місцями погіршиться погода. Синоптики розповіли, де буде похолодання, град та шквальний вітер.