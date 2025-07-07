Похолоднішає до 9°, град та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Зміна погодних умов у ці дні відповідає І рівню небезпеки (жовтий)

На території Закарпатської області відбудеться значне похолодання. Очікується, що температура повітря впаде у період 8-10 липня.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області. Там зазначили, що окрім похолодання будуть також і опади.

Так, вночі 8 липня очікується 13-18° тепла, а вдень 8го — 26-31°, на високогір’ї до 22° тепла. Вночі 9 липня — 12-17°, вдень — 15-20 тепла. Вночі 10 липня — 9-14°, вдень 14-19°, в горах місцями 9-14° тепла.

Також вдень 8 липня та вночі 9-го очікуються опади у вигляді дощу, місцями значні, в окремих пунктах сильні зливи, град.

Водночас на більшій частині території Закарпатської області очікуються грози та шквалисте посилення вітру до 19-24 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, роботи служб комунального господарства, зв’язку, будівельної та туристично-рекреаційної галузей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні 9 липня. Цього дня вона розділиться на 2 контрастні фронти — прохолодний та дощовий.