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Фото цієї дитини облетіло весь світ. Росіяни поплатилися за смерть однорічного хлопчика на Херсонщині

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Місце прильоту Новина оновлена 12 липня 2025, 18:32
Місце прильоту

Окупантів, які вбили дитину на Херсонщині, знайшли дрони ЗСУ

Українські військові знайшли та помстилися російським пілотам БПЛА, які вбили однорічного хлопчика Дмитрика у селі Правдине на Херсонщині. Встановлено, що військові злочинці перебували у нежитловому п’ятиповерховому приміщенні у Голій Пристані.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram. Зазначається, що українські військові визначили напрямок запуску російського дрона "Молнія", після чого відправили туди п’ять FPV-дронів.

"Наразі є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, після завдання ударів по зазначеній позиції, запусків звідти безпілотників більше не фіксувалося. У ЗСУ також пообіцяли помститися кожному загарбникові, який прийшов сіяти смерть до України.

Правдино
Карта польоту російського дрону

Як відомо, росіяни завдали удару по Правдино (Білозерський район) 9 липня. Вибух пролунав у дворі приватного будинку, де в цей момент перебували хлопчик та його бабуся. Малюк загинув на місці, а жінка отримала поранення.

Фотографія вбитої дитини навіть потрапила на обкладинку газети New York Post. Статтю про трагедію автори назвали промовисто одним словом "Варварство".

Росія вбила дитину у Херсонській області
Місце прильоту
Правдино під обстрілом
Постраждала будівля в Правдиному

Як повідомлялося раніше, росіяни в ніч проти 12 липня влаштували масовий обстріл України. Вибухи БПЛА пролунали у Кропивницькому, Луцьку, Львові та Чернівцях, а на Харків уже вранці впала бомба.

Теги:
#Херсонська область #Обстріл #Війна