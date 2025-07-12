Фото цієї дитини облетіло весь світ. Росіяни поплатилися за смерть однорічного хлопчика на Херсонщині

Окупантів, які вбили дитину на Херсонщині, знайшли дрони ЗСУ

Українські військові знайшли та помстилися російським пілотам БПЛА, які вбили однорічного хлопчика Дмитрика у селі Правдине на Херсонщині. Встановлено, що військові злочинці перебували у нежитловому п’ятиповерховому приміщенні у Голій Пристані.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram. Зазначається, що українські військові визначили напрямок запуску російського дрона "Молнія", після чого відправили туди п’ять FPV-дронів.

"Наразі є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, після завдання ударів по зазначеній позиції, запусків звідти безпілотників більше не фіксувалося. У ЗСУ також пообіцяли помститися кожному загарбникові, який прийшов сіяти смерть до України.

Карта польоту російського дрону

Як відомо, росіяни завдали удару по Правдино (Білозерський район) 9 липня. Вибух пролунав у дворі приватного будинку, де в цей момент перебували хлопчик та його бабуся. Малюк загинув на місці, а жінка отримала поранення.

Фотографія вбитої дитини навіть потрапила на обкладинку газети New York Post. Статтю про трагедію автори назвали промовисто одним словом "Варварство".

Місце прильоту

Постраждала будівля в Правдиному

Як повідомлялося раніше, росіяни в ніч проти 12 липня влаштували масовий обстріл України. Вибухи БПЛА пролунали у Кропивницькому, Луцьку, Львові та Чернівцях, а на Харків уже вранці впала бомба.