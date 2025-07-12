"Мета досягнута": Росія цинічно прокоментувала смертельний обстріл України

Внаслідок атаки по Україні 12 липня є загиблі та постраждалі

В Росії офіційно прокоментували атаку по Україні 12 липня, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Що правда, удар по Чернівцях, де є жертви, не згадали.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ. В Кремлі вчергове наголосили, що атакують Україну "виключно для ударів по військових об'єктах".

""Мета удару" досягнута. Усі призначені "об'єкти" вражені", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів

Наслідки удару РФ

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на 12 липня було завдано удару "по підприємствах військово-промислового комплексу України у Львові, Харкові та Луцьку, а також інфраструктурі військового аеродрому". Там також підтверджують застосування для атак на суверену державу високоточної зброї великої дальності повітряного базування та ударних БПЛА.

Втім, за даними ДСНС, Росія вкотре поцілила по цивільних, що демонструють фото. Також Кремль не озвучив удар по Чернівцях, де є загиблі і постраждалі. Ці заяви вкотре підтверджують цинізм та жорстокість ворога, який пускає пил в очі росіянам, приховуючи правду.

Наслідки атаки

Атака по Україні 12 липня

Нагадаємо, що у мережі вже показали моменти ударів по Україні 12 липня. Вибухи лунали в кількох обласних центрах. По них били "шахедами" і ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія атакує Луцьк та Чернівці і що важливого у цих містах.