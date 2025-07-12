Росія била ракетами, "Шахедами", КАБами: все про нічний обстріл Львова, Луцька, Чернівців та Харкова

Львів постраждав найбільше

У ніч на 12 липня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по всій території України, особливо дісталося західним регіонам — низка міст опинилася під щільним вогнем різної зброї. У кількох містах зафіксовано пошкодження інфраструктури, житлових будинків, освітніх закладів і приватного транспорту, постраждали мирні люди.

"Телеграф" зібрав огляд наслідків по всій Україні.

Львів

Місто вночі атакували російські ударні безпілотники — зафіксовано проліт щонайменше 20 дронів. Частину з них знищила ППО, однак деякі влучання призвели до пошкоджень.

Вибухи пролунали в різних частинах міста, зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. У Залізничному районі сталася пожежа — горіла покрівля нежитлової будівлі на площі близько 200 квадратних метрів. Пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, десятки автівок. У багатьох оселях вибито вікна. Також пошкоджено контактну мережу — тимчасово не курсують тролейбуси №22, 30 та 32.

Попри масштабну атаку, обійшлося без загиблих. Кільком мешканцям надано медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки у Львові

Наслідки атаки у Львові

Наслідки атаки у Львові

Наслідки атаки у Львові

Наслідки атаки у Львові

Луцьк

Унаслідок нічного обстрілу серйозно постраждала приватна забудова — один із житлових будинків майже повністю знищено. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки вибито вікна. Зафіксовано загоряння легкового автомобіля.

Інформація щодо повного обсягу руйнувань наразі уточнюється.

Повідомлень про загиблих не надходило. Загалом ніч була надзвичайно напруженою — місто затягнуло димом, лунали звуки сирен.

Наслідки атаки в Луцьку

Наслідки атаки в Луцьку

Чернівці

За інформацією місцевих моніторингових каналів, кілька ракет, а також БПЛА типу "Шахед" росіяни спрямували на місто. Після влучання ворожого дрона в Чернівцях видно чорний густий дим.

Наслідки атаки в Чернівцях

Харків

Серія потужних вибухів пролунала в місті близько 03:40 — російські війська завдали удару по житловому масиву в Київському районі, попередньо керованою авіабомбою (КАБ). Згодом над містом зафіксували політ групи ударних дронів-"шахедів". Один із них влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Ще кілька вибухів пролунали впродовж ранку — атака тривала майже 2 години.

Внаслідок одного з ударів пошкоджено вже не функціонуюче промислове підприємство. Там спалахнули склади, кілька будівель охопило полум'я.

У Київському районі внаслідок вибуху поранення дістали двоє чоловіків — 55 та 33 років. Обох госпіталізовано. Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька житлових будинків: повибивало вікна, пошкоджено приватні автівки та міські електромережі.

Загалом, згідно з даними Telegram-каналу "Збройні Сили України. Війна з окупантами", під час атаки російські війська використали:

сотні ударних та імітаційних дронів типу "Шахед";

десятки крилатих ракет Х-101, випущених з бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, ворог застосував залишки своєї стратегічної авіації — 6 бомбардувальників Ту-95МС і 1 Ту-160. Також окупанти залучили винищувач МіГ-31К із ракетами типу "Кинджал" та випустили по Україні велику кількість ударних дронів "Шахед", а також безпілотники-імітації "Гербера" і "Пародія".

Раніше "Телеграф" публікував інфографіку, за скільки часу різні типи ракет та дронів Росії долітають до Києва.