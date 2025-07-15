Не панацея і не "зброя для бідних". Військовий експерт розвіяв популярний міф про дрони

Ніхто не знає, як протидіяти ефекту дронів

Ще три роки тому ніхто й гадки не мав, що дрони стануть настільки важливою частиною наземного бою. Але перебільшувати їхній ефект на лінії фронту та у близькому тилу — теж не варто. Особливо, коли мова йде про влучність.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт і аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Більше читайте у публікації: "Дронова революція" під питанням: чому нова зброя на полі бою не стане єдиним рішенням".

За його словами, дрони знищують можливість ворога сконцентрувати сили на одному напрямку. Це парадокс, адже саме це є основою будь-якої наступальної операції.

"Раніше треба було зібрати всі сили, загнати танкову дивізію вперед і пробивати оборону. Тепер це вже не працює. Це перший елемент. Другий елемент полягає в тому, що ніхто не знає, як протидіяти цьому ефекту. Всі розуміють, що він існує, але не знають, як його зламати", — говорить він.

На його думку, дрон це не панацея і не "зброя для бідних країн", як іноді їх називають.

"Якщо потрібно знищити три танки, то близько пʼяти керованих 155-мм артилерійських снарядів впораються з цим завданням за декілька хвилин. Натомість дрони потребують значно більше часу — у кращому випадку до пів доби. До того ж слід враховувати, що на кожне влучне попадання дрона припадає в середньому близько 15 промахів", — говорить Киричевський.

Він закликав не захоплюватися міфом про "дронову революцію", яка нібито витісняє інші види озброєння, засоби ведення війни і тактики. "Нове — це добре забуте старе", — підсумовує він.

Нагадаємо, командир безпілотного полку "Ахілес" Юрій Федоренко розповів "Телеграфу", як іде побудова "стіни дронів" ЗСУ.