Три FPV на одну голову окупанта. Як іде побудова "стіни дронів" ЗСУ

Силам оборони потрібно стрибком збільшити кількість груп операторів дронів

Американське видання The Wall Street Journal занадто оптимістично вважає, що через масове застосування в FPV-дронів війна в Україні увійшла в стадію заморожування лінії фронту. І хоча пересування ворога на відкритій місцевості вкрай ускладнене, йому таки вдається на деяких ділянках лінії бойового зіткнення просочуватися через оборонні порядки ЗСУ.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів командир безпілотного полку "Ахілес" Юрій Федоренко. Він пояснив, що насправді відбувається на передовій.

За його словами, концепція побудови "стіни дронів" відповідає дійсності, але перебуває у стадії реалізації.

— Щоб ця передумова відбулася повною мірою, з боку Сил оборони має відбути два достатньо різкі заходи. Перший — це збільшення стрибком кількості безпілотників як розвідувальної, так і ударної дії. А другий — це збільшення численості груп операторів, які пілотують дрони. І в таких умовах ми дійсно зможемо забезпечити на одну довбешку (голову. — Ред.), противника мінімум два-три FPV-дрони-камікадзе, — каже український військовий.

На його думку, ЗСУ зможуть системно завдавати вогневе ураження і повною мірою блокувати противника на певних відтинках і за певних умов.

— Але на поточний момент, на жаль, оскільки противник переважає нас (за кількістю живої сили в першу чергу), незважаючи на те, що 60-70% ворога ми знищуємо на полі бою, йому вдається так чи інакше просочуватись поміж наших бойових порядків і мати незначні, але тактичні успіхи на полі бою. Тому казати, що лінія боєзіткнення повністю заморожена за рахунок застосування безпілотних систем – передчасно, — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли ЗСУ битимуть ворога "роями" дронів.