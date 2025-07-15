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Три FPV на одну голову окупанта. Як іде побудова "стіни дронів" ЗСУ

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Український військовий запускає дрон Новина оновлена 15 липня 2025, 14:30
Український військовий запускає дрон. Фото Getty Images

Силам оборони потрібно стрибком збільшити кількість груп операторів дронів

Американське видання The Wall Street Journal занадто оптимістично вважає, що через масове застосування в FPV-дронів війна в Україні увійшла в стадію заморожування лінії фронту. І хоча пересування ворога на відкритій місцевості вкрай ускладнене, йому таки вдається на деяких ділянках лінії бойового зіткнення просочуватися через оборонні порядки ЗСУ.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів командир безпілотного полку "Ахілес" Юрій Федоренко. Він пояснив, що насправді відбувається на передовій.

За його словами, концепція побудови "стіни дронів" відповідає дійсності, але перебуває у стадії реалізації.

— Щоб ця передумова відбулася повною мірою, з боку Сил оборони має відбути два достатньо різкі заходи. Перший — це збільшення стрибком кількості безпілотників як розвідувальної, так і ударної дії. А другий — це збільшення численості груп операторів, які пілотують дрони. І в таких умовах ми дійсно зможемо забезпечити на одну довбешку (голову. — Ред.), противника мінімум два-три FPV-дрони-камікадзе, — каже український військовий.

На його думку, ЗСУ зможуть системно завдавати вогневе ураження і повною мірою блокувати противника на певних відтинках і за певних умов.

— Але на поточний момент, на жаль, оскільки противник переважає нас (за кількістю живої сили в першу чергу), незважаючи на те, що 60-70% ворога ми знищуємо на полі бою, йому вдається так чи інакше просочуватись поміж наших бойових порядків і мати незначні, але тактичні успіхи на полі бою. Тому казати, що лінія боєзіткнення повністю заморожена за рахунок застосування безпілотних систем – передчасно, — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли ЗСУ битимуть ворога "роями" дронів.

Теги:
#Безпілотники #Дрони #ЗСУ #FPV-дрон